Зоопарк нуждается в солярии

Солярий требуется не только людям. Он необходим и животным – в частности, лошадям и пони. С помощью этого средства можно высушивать их после купания. Также солярий хорош для релаксации и повышения общего тонуса.

«Питерец.ру» сообщает, что соответствующий солярий понадобился Ленинградскому зоопарку. В связи с этим объявлен конкурс – информацию можно узнать на портале «Госзакупок».

Зоопарк готов потратить на оборудование 762 тыс. руб. Важно, чтобы солярий отвечал необходимым критериям. Это защита от влаги, равномерный обогрев и возможность регулирования по высоте.

Победитель конкурса должен будет доставить этот солярий не позднее чем через 45 дней с момента подписания договора.