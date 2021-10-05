Может ли кредит повлиять на карьеру?

Сегодня большинство россиян имеют кредиты. Такая же тенденция характерна для Петербурга, жители которого тоже пользуются этими банковскими продуктами. При этом одни заемщики без проблем совершают ежемесячные платежи. Другие сталкиваются с определенными сложностями.

«Питерец.ру» сообщает, что проблема с кредитами может повлиять на карьерные перспективы. По имеющимся данным, 18% работодателей проверяет своих будущих сотрудников на наличие кредитов. В частности, интересуют вопросы безопасности и финансов.

Если у соискателя имеются длительные просрочки по кредитам, ему могут отказать при устройстве на работу. Такого человека считают ненадежным, потому не хотят иметь с ним дело. Эксперты утверждают, что на просрочки до 90 дней внимание, как правило, никто не обращает. Но задолженности, которые не погашаются долгое время, могут негативно повлиять на карьерные перспективы. Интересно, что раньше кредитные истории соискателей проверяли лишь 5% работодателей.