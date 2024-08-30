В СПб пройдет серьезный бизнес-форум

Петербург давно стал местом проведения многих крупных мероприятий. В СПб часто проводятся различные форумы, конференции, семинары и другие важные события. Город на Неве охотно посещают предприниматели.

«Питерец.ру» сообщает, что 4 сентября в Северной столице пройдет Мой бизнес Forum. В нем примут участие более 3 тыс. бизнесменов. Во время мероприятия будут затронуты темы привлечения персонала, ошибок в бизнес-коммуникациях, а также вопросы капитала предпринимателя и использования технологий искусственного интеллекта.

Состоятся выступления известных спикеров – в том числе, писателя и эксперта по коммуникациям Александра Ципкина и Михаила Воронина, создавшего БК «Атланты». В общем, участникам будет интересно.