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Питерец.ру » Экономика » Какие выгоды получит Петербург?

Какие выгоды получит Петербург?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter-news.net
Чего ожидают власти Петербурга от проведения ПМЭФ?

Экономический форум в Петербурге проводится каждый год. На это мероприятие приезжает огромное число людей, в том числе – иностранцев. Для города это становится отличной возможностью заключить выгодные соглашения. Каковы же ожидания от ПМЭФ-2024?

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб готовятся подписать более 50 документов. Речь идет о соглашениях на общую сумму более 600 млрд. руб. Данную информацию озвучил глава города Александр Беглов.

Северная столица продемонстрирует свои экономические достижения и поделится накопленным опытом. Также будут обсуждаться вопросы, связанные с технологиями и привлечением инвестиционного капитала. По инициативе петербургских специалистов на ПМЭФ состоятся дискуссии и круглые столы по темам искусственного интеллекта, импортозамещения, туризма.

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