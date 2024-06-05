Какие выгоды получит Петербург?

Экономический форум в Петербурге проводится каждый год. На это мероприятие приезжает огромное число людей, в том числе – иностранцев. Для города это становится отличной возможностью заключить выгодные соглашения. Каковы же ожидания от ПМЭФ-2024?

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб готовятся подписать более 50 документов. Речь идет о соглашениях на общую сумму более 600 млрд. руб. Данную информацию озвучил глава города Александр Беглов.

Северная столица продемонстрирует свои экономические достижения и поделится накопленным опытом. Также будут обсуждаться вопросы, связанные с технологиями и привлечением инвестиционного капитала. По инициативе петербургских специалистов на ПМЭФ состоятся дискуссии и круглые столы по темам искусственного интеллекта, импортозамещения, туризма.