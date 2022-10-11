ента новостей

14:49
Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка
14:37
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
14:35
На Кольцевой автодороге Петербурга построят новые съезды
14:32
В Петергофе открыли Сквер Военных железнодорожников
12:47
«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России
11:11
В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
11:09
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение
09:34
В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку
09:22
У Пикалево столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала 14-летняя пассажирка
09:18
Петербуржцы стали экономить
09:15
В Ленобласти иномарка наехала на лося
08:42
Укрепляем взаимодействие с Ираном
07:49
Финское генконсульство останется
18:31
В Таиланде начались похороны жертв массовой стрельбы и ножевых ранений в детском саду
18:26
Наводнение затапливает целые дома в Нигерии. По меньшей мере 80 человек погибли при попытке к бегству
18:16
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,3 миллиона рублей
18:07
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице
17:54
В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме
17:27
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность
17:27
Учащиеся инженерных классов Петербурга и Ленобласти прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ
17:26
Военкоматы Петербурга продолжают нарушать правила частичной мобилизации
17:15
В парламенте создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге
15:25
Законопроект о бюджете города на 2023 год внесен на рассмотрение петербургского парламента
15:21
В Ленобласти международный автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с Камазом
13:32
Гребцы Корабелки завоевали серебряные медали в Казани
12:47
На развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:39
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
12:17
На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:14
В Ленобласти задержали убийцу-рецидивиста
11:48
Дни Эрмитажа в Чечне
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка

Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Nissan в России
Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка

В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».

В ходе продажи все операции компании Nissan, осуществляемые в России через ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Ниссан Россия), будут переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием.

Объявление было сделано сегодня после приостановки операций на рынке с начала марта. После смены собственника Ниссан Россия все работники компании Nissan получат гарантии защиты их прав на период 12 месяцев. Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет.

Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 миллиардов иен. Несмотря на это компания Nissan сможет сохранить показатели деятельности на уровне своих годовых прогнозов. Подробная информация будет предоставлена в ноябре 2022 г. после проведения дополнительной оценки в рамках регулярного раскрытия информации о результатах деятельности за второй квартал 2022 года.

«Я благодарю наших российских коллег от имени компании Nissan за вклад, который они вносили в бизнес на протяжении многих лет. Мы не можем продолжать работать на рынке, но нашли оптимальное решение для поддержки своего персонала», - сказал Макото Утида, президент и главный исполнительный директор компании Nissan.

Несмотря на то, что в текущем финансовом году активность компании Nissan на рынке была нулевой, мы продолжаем добиваться своих бизнес-целей в соответствии с планом преобразования Nissan NEXT и в рамках выполнения целей Ambition 2030.

Источник: Nissan в России
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2020, 15:14
Мировая премьера Nissan Ariya
21-08-2020, 11:55
Nissan подарит водителям LEAF незабываемый финал Лиги чемпионов УЕФА
17-10-2019, 14:09
Завод Nissan в Петербурге отмечает очередной юбилей
5-08-2013, 07:05
После каникул возобновили производство Петербургские заводы Nissan и Hyundai
17-04-2016, 00:38
Nissan Qashqai: стиль в постоянстве!
29-04-2020, 14:55
Datsun представляет новую комплектацию Black

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

1
103
Сегодня, 09:34
В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
102
Сегодня, 09:22
У Пикалево столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала 14-летняя пассажирка
0
86
Сегодня, 09:15
В Ленобласти иномарка наехала на лося
0
97
Вчера, 18:07
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице
Наверх