Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка

В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».

В ходе продажи все операции компании Nissan, осуществляемые в России через ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Ниссан Россия), будут переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием.

Объявление было сделано сегодня после приостановки операций на рынке с начала марта. После смены собственника Ниссан Россия все работники компании Nissan получат гарантии защиты их прав на период 12 месяцев. Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет.

Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 миллиардов иен. Несмотря на это компания Nissan сможет сохранить показатели деятельности на уровне своих годовых прогнозов. Подробная информация будет предоставлена в ноябре 2022 г. после проведения дополнительной оценки в рамках регулярного раскрытия информации о результатах деятельности за второй квартал 2022 года.

«Я благодарю наших российских коллег от имени компании Nissan за вклад, который они вносили в бизнес на протяжении многих лет. Мы не можем продолжать работать на рынке, но нашли оптимальное решение для поддержки своего персонала», - сказал Макото Утида, президент и главный исполнительный директор компании Nissan.

Несмотря на то, что в текущем финансовом году активность компании Nissan на рынке была нулевой, мы продолжаем добиваться своих бизнес-целей в соответствии с планом преобразования Nissan NEXT и в рамках выполнения целей Ambition 2030.