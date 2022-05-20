Макдональдс уйдет, а гамбургеры останутся

«Питерец.ру» сообщает, что рестораны, принадлежащие сети Макдональдс, продолжат работу. В середине июня они откроются в Северной столице и других городах, но уже под другим брендом.

Российский бизнес McDonald’s приобрел сибирский бизнесмен Александр Говор. Ему хорошо знакома эта сфера, поскольку компания Говора уже управляла 25 ресторанами Макдональдс в разных городах. Теперь этот человек решил вложить и в остальные российские магазины этой сети. Как будут называться новые рестораны пока неизвестно.

Напоминаем, что после введения санкций против России 850 ресторанов Макдональдс были закрыты. При этом 62 тыс. сотрудников продолжили получать зарплату. Было не ясно, какой окажется дальнейшая судьба этих ресторанов.