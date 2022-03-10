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Питерец.ру » Экономика » В «Макдональдс» уходят?

В «Макдональдс» уходят?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ryazannews.ru
Рестораны «Макдональдс» приостанавливают работу

Сеть ресторанов «Макдональдс» все еще может остаться на российском рынке. Пока американская компания лишь приостанавливает свою деятельность в РФ. При этом об уходе с рынка руководство сети не говорит.

С 14 марта 850 ресторанов прекратят работу на неопределенный срок. Это касается и заведений, находящихся в Петербурге. При этом в «Макдональдс» намерены продолжать выплачивать зарплату своим сотрудникам и платить за аренду помещений.

«Питерец.ру» отмечает, что руководство сети не хочет обрывать связь с Россией. Рестораны дают большую прибыль, от которой нет смысла отказываться. Еще полный уход с рынка обернется для «Макдональдс» огромными потерями. Так что здесь приняли решение переждать.

В дальнейшем деятельность этой компании в России будет продолжена или полностью прекращена. Пока же американцы не хотят, чтобы их место заняли турецкие или российские конкуренты.

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