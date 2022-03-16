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Питерец.ру » Общество » Как-то странно они закрылись

Как-то странно они закрылись

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Рестораны «Макдональдс» продолжают работу

Новость о закрытии ресторанов «Макдональдс» прозвучала достаточно громко. Все российские точки фастфуда, принадлежащие этой компании, должны были закрыться еще позавчера. Поэтому многие наши соотечественники решили в последний раз отведать гамбургеров и прочей вредной еды.

В некоторых ресторанах Петербурга выстраивались огромные очереди. Нечто подобное происходило и в других регионах. Однако наступило 14 марта, но «Макдональдс» продолжил работу. Неужели в этой компании изменили свое решение?

Руководство сети прокомментировало сложившуюся ситуацию. Оказалось, что «Макдональдс» прекращает работу. Но в торговых точках еще остался товар. Рестораны будут закрываться по мере того, как он закончится на складах.

«Питерец.ру» считает, что в такой ситуации остается только улыбнуться. Это очень похоже на формальный уход. Делается громкое заявление, предназначенное для американских властей. Но на самом деле «Макдональдс» уходить не собирается. Руководство этой сети ждет нормализации ситуации.

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