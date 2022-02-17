Как сохранить накопления?

Во время пандемии многие люди стали копить деньги. Причем далеко не все держат эти средства в банке. По данным статистики, примерно 14 трлн рублей наши соотечественники хранят наличными. Это деньги, которые, как говорится, находятся «под подушкой».

Эксперты предлагают различные способы накоплений. Речь идет о вложениях, когда человек не хочет прибегать к банковскому депозиту. Люди могут приобрести валюту или монеты из драгоценных металлов. Если сохранять такие накопления несколько лет, можно даже получить прибыль. Некоторые специалисты предлагают также вложить в недвижимость или купить автомобиль.

«Питерец.ру» считает, что эти рекомендации тоже следует воплощать с умом. Например, любая валюта может рухнуть. Более надежным выглядит разве что вариант с драгоценными металлами. Что касается недвижимости, этот вид вложений подойдет не всем. Ну а вариант с автомобилем кажется и вовсе сомнительным. Машина – это не золото, уже через несколько лет она может сильно упасть в цене.