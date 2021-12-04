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Питерец.ру » Экономика » Как накопить на пенсию?

Как накопить на пенсию?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
snils.su
Эксперты предлагают способы, позволяющие накопить на пенсию

Некоторые россияне не особо надеются на государственную пенсию. Пенсионный Фонд не пользуется доверием граждан. Да и государство не проявило должной стабильности в вопросе обеспечения достойной старости людей. Поэтому какие-то люди предпочитают на пенсию копить.

Эксперт Ольга Дайненко рекомендует использовать один из распространенных способов накоплений. Это получение дохода от недвижимости, когда вы сдаете ее в аренду. Второй вариант – банковский депозит, но он не принесет значительную прибыль.

Третий вариант – использование ИИС (индивидуального инвестиционного счета). Вы можете получать доход, а также налоговый вычет в размере 13%. Но сумма такого вычета не может быть выше 52 тыс. руб. в год.

«Питерец.ру» отмечает, что проблема не в выборе способа накоплений. Главное, чтобы у людей были деньги, которые можно откладывать. Как говорится, было бы что.

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