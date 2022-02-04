Рубль недооценивают

Издание The Economist признало рубль наиболее недооцененной из всех мировых валют. Аналитики журнала использовали для подсчета так называемый «индекс бигмака». Они определяли покупательскую способность жителей разных стран и сравнивали показатели с американским долларом.

Например, в Соединенных Штатах этот бутерброд стоит 5,81$. В России же за него приходится отдавать 135 руб. Значит, наиболее справедливым курсом является уровень 23,24 руб. за доллар. Российский рубль не должен быть таким дешевым. Курс 77 руб. за доллар не соответствует реальной цене этой валюты. Получается, что недооценка рубля составляет 70%.

«Питерец.ру» считает, что расчет по «индексу бигмака» тоже не дает точной картины. Однако факт негативного влияния геополитики на курс рубля очевиден. В целом же петербуржцам все равно, насколько недооценен рубль. Главное – как мы живем, насколько улучшается или ухудшается наше благосостояние.