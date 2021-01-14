Насколько недооценен рубль?

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению экспертов, рубль является самой недооцененной валютой в мире. Об этом можно судить на основании так называемого индекса «БигМака». По идее, этот бутерброд должен стоить одинаково в разных странах.

Однако реальность оказывается совершенно иной. Например, в США можно купить «БигМак» за 5,5 долларов. В России же он стоит 135 руб. Исходя из этого, доллар должен стоить 24 руб. При этом российская валюта стоит на 68% меньше, что показывает, насколько недооцененным является рубль.

Безусловно, такой подход не нужно рассматривать как некую аксиому. Но большая доля истины здесь все же присутствует. На рубль сильно влияют геополитические факторы, из-за которых он стоит меньше своей реальной цены.