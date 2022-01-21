Зачем запрещать криптовалюту?

«Питерец.ру» сообщает, что ЦБ РФ намерен запретить криптовалюту в России. Свою позицию эта структура объясняет возможными рисками для рубля. Что по этому поводу думают эксперты?

Экономист Артем Голубев считает, что такой шаг Центробанка логичен. Криптовалюта впервые за долгое время может составить конкуренцию реальным валютам. Так что ЦБ РФ желает сыграть на опережение и предотвратить ситуацию. Главное, чтобы здесь не тянули с введение этого запрета.

Голубев подчеркнул, что технология крипты достаточно интересна. Такие монеты перспективны. Однако ни одно государство мира не потерпит конкуренцию со стороны подобных валют. Важен полный контроль над финансовой системой, а крипта способна пробить здесь некоторую брешь.

Еще государство пытается предотвратить вывоз денег из страны через криптокошельки. В данном случае запрет на криптовалюту окажет серьезную помощь в этом вопросе. Это все станет важным в контексте ужесточения санкций.