Биткоин обновил максимум

Биткоин – одна из наиболее популярных криптовалют. Накануне он обновил свой максимум. Курс этой виртуальной валюты достиг отметки 66245 долларов. Это исторический рекорд – так высоко биткоин еще не поднимался.

Как будет вести себя эта криптовалюта в дальнейшем? Специалисты прогнозируют, что он и дальше некоторое время будет, а потом наметится спад. Владельцы этой криптовалюты вынуждены принимать решение – продавать ее или оставить в надежде на дальнейший рост. Но торопиться здесь не стоит, ведь, по словам некоторых экспертов, биткоин может подорожать до 100 тыс. $.

«Питерец.ру» отмечает, что криптовалютный рынок – явление неоднозначное. К нему по-разному относятся в мире. Но отрицать популярность биткоина и других виртуальных денег невозможно. Количество людей, вкладывающих в криптовалюту, увеличивается. Эта тенденция характерна и для Петербурга.