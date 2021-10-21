ента новостей

12:13
Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле
12:05
В Петербурге группа автоворов предстанет перед судом
10:53
Что делать неофициально переболевшим?
10:15
Биткоин обновил максимум
09:31
Нерабочим дням быть!
23:58
«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»
11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Биткоин обновил максимум

Биткоин обновил максимум

0
54
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Биткоин продолжил рост до рекордной отметки

Биткоин – одна из наиболее популярных криптовалют. Накануне он обновил свой максимум. Курс этой виртуальной валюты достиг отметки 66245 долларов. Это исторический рекорд – так высоко биткоин еще не поднимался.

Как будет вести себя эта криптовалюта в дальнейшем? Специалисты прогнозируют, что он и дальше некоторое время будет, а потом наметится спад. Владельцы этой криптовалюты вынуждены принимать решение – продавать ее или оставить в надежде на дальнейший рост. Но торопиться здесь не стоит, ведь, по словам некоторых экспертов, биткоин может подорожать до 100 тыс. $.

«Питерец.ру» отмечает, что криптовалютный рынок – явление неоднозначное. К нему по-разному относятся в мире. Но отрицать популярность биткоина и других виртуальных денег невозможно. Количество людей, вкладывающих в криптовалюту, увеличивается. Эта тенденция характерна и для Петербурга.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-07-2021, 10:14
Биткоин упал и снова вырос
25-11-2017, 23:04
Биткоин - особенности криптовалюты
30-01-2018, 14:56
Что такое криптовалюта?
16-08-2018, 14:44
Уолл-стрит идет на рынок криптовалют: почему не растут цены
28-10-2018, 00:14
Криптовалюта - черное золото мировой паутины
8-09-2020, 07:01
Тревожный звонок прозвучал?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
263
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
239
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
319
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
327
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх