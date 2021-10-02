Халявы ждать не стоит

Экономист Иван Чумаков считает, что государство ведет опасную игру, обещая людям выплаты. Такой подход может привести к неуправляемости системы и агрессии со стороны народа.

По словам Чумакова, никакой халявы от государства ждать не стоит. Слова о мерах поддержки – это, как правило, инициативы без конкретики. Получается, выплаты будут или нет. Все это напоминает банальную игру на ожиданиях от населения. Но какие-либо гарантии отсутствуют.

Например, последние выплаты пенсионерам и военным обошлись в 200 млрд руб. Теперь государству нужно как-то вернуть эти деньги. Чумаков считает, что решать задачу будут с помощью усиленного сбора налогов.

«Питерец.ру» отмечает, что в словах Чумакова есть некоторый элемент рационализма. Приучать людей к халяве, на самом деле, опасно. Но в подобной оценке не нравится одно. Эксперты начинают критиковать власть по любому поводу. Нет выплат – плохо. Произвели выплаты – тоже плохо. В такой позиции нет последовательности.