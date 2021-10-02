ента новостей

15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
10:44
Как соблюдать безопасность в лесу?
10:06
Халявы ждать не стоит
09:24
Айтишники стали получать больше
21:22
«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти
14:45
В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа
14:23
Мост через Свирь разведут для прохода по реке яхты «Аквамарин»
13:39
Фестиваль «Берег Маклая»
13:36
В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса
11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
11:51
Что с дефицитом бюджета?
11:39
Китай заявляет, что ограничивает аборты
11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
11:21
В Европе по мере роста цен на газ люди придумывают альтернативы отоплению своих домов
10:58
В Ленобласти обнаружены трупы мужа и жены с огнестрельными ранениями
10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
10:39
В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера
09:57
Он не верил в коронавирус…
09:33
Наступают очередные сложности
20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
19:51
Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга
19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
15:17
Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Халявы ждать не стоит

Халявы ждать не стоит

0
61
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Экономист раскритиковал истории с выплатами от государства

Экономист Иван Чумаков считает, что государство ведет опасную игру, обещая людям выплаты. Такой подход может привести к неуправляемости системы и агрессии со стороны народа.

По словам Чумакова, никакой халявы от государства ждать не стоит. Слова о мерах поддержки – это, как правило, инициативы без конкретики. Получается, выплаты будут или нет. Все это напоминает банальную игру на ожиданиях от населения. Но какие-либо гарантии отсутствуют.

Например, последние выплаты пенсионерам и военным обошлись в 200 млрд руб. Теперь государству нужно как-то вернуть эти деньги. Чумаков считает, что решать задачу будут с помощью усиленного сбора налогов.

«Питерец.ру» отмечает, что в словах Чумакова есть некоторый элемент рационализма. Приучать людей к халяве, на самом деле, опасно. Но в подобной оценке не нравится одно. Эксперты начинают критиковать власть по любому поводу. Нет выплат – плохо. Произвели выплаты – тоже плохо. В такой позиции нет последовательности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-08-2021, 09:22
Для чего власти раздают деньги?
18-09-2021, 07:20
50 тысяч блокадникам
23-08-2021, 08:44
Военные и пенсионеры получат выплаты
12-05-2020, 10:06
Все-таки выплаты назначили
14-07-2021, 09:14
Как получить президентские 10000 рублей?
23-04-2021, 11:01
Новые выплаты от Путина

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
98
Вчера, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
0
98
Вчера, 10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
0
122
30-09-2021, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
155
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
Наверх