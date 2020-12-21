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Питерец.ру » Общество » Нужно ли запрещать «Наруто»?

Нужно ли запрещать «Наруто»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутат высказался по поводу аниме-сериала

«Питерец.ру» сообщает, что прокуратура Северной столицы выступила с требованием запретить известный аниме-сериал «Наруто». Своим мнением поделился депутат Госдумы Сергей Боярский.

По словам парламентария, он не видит в этом сериале ничего плохого. Боярский признался, что смотрел «Наруто» вместе с дочерью. Там поднимаются темы дружбы, трудностей и подвигов. Депутат подчеркнул, что из-за разнообразия культуры аниме претензии к некоторым сериалам могут быть оправданы. Однако про «Наруто» он сказать такого не может.

В прокуратуре же думают иначе. Там требуют запретить сериалы «Наруто» и «Тетрадь смерти» по причине сцен жестокости и насилия. Посмотрим, чем закончится история с этими аниме-сериалами.

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