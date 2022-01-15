Каковы экономические ожидания

Эксперт Вадим Жартун поделился мнением относительно экономических ожиданий от текущего года. Специалист считает, что можно экономика России восстановилась. Падение ВВП, которое было вызвано пандемией, уже перекрыто ростом.

Позитивным моментом для нашей экономики является рост цен на газ и другие энергоносители. Что касается инфляции, она должна быть максимальной в первом квартале, но потом последует снижение.

Если говорить об экономике Петербурга, то серьезным плюсом стал переезд «Газпрома». Теперь город будет получать больше, поскольку налоги этой компании поступят в бюджет Северной столицы. В целом же в 2022 году будет наблюдаться позитивная картина. Однако это умеренный позитив.

«Питерец.ру» считает, что специалист не учитывает влияние геополитических факторов. Возможны различные сценарии взаимоотношений России и США. Поэтому картина может оказаться совершенной иной – не такой радужной, как ее описал эксперт.