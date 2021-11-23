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Питерец.ру » Экономика » Тарифы сдерживают

Тарифы сдерживают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Правительство Петербурга сдерживает рост коммунальных тарифов

Рост тарифов на коммунальные услуги – это наша российская традиция. Причем их качество, как правило, не возрастает. Зато цены увеличиваются постоянно – 1 или 2 раза в год.

При этом в Северной столице с ростом тарифов ЖКХ не все так плохо. Городские власти установили предельный уровень индексации в размере 3,5%. Так что в июле 2022 года цены на коммунальные услуги не вырастут больше этого уровня.

«Питерец.ру» отмечает, что общероссийский норматив индексации коммунальных тарифов составляет 6,3%. Это обусловлено планируемым размером инфляции. Однако в Петербурге повышение цен на услуги ЖКХ будет ниже этих показателей.

По словам Александра Беглова, городское правительство каждый год находит резервы, позволяющие сдерживать рост тарифов. Градоначальник считает, что работу в этом направлении следует продолжать.

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