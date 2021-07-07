На этот раз приставы помогли

Приобретение хорошего автомобиля – мечта многих людей. Когда такая покупка становится реальностью, автовладельцы переживают немало позитивных эмоций. Однако этот позитив тут же улетучивается, если автомобиль оказывается некачественным.

По данным «Питерец.ру», именно с такой проблемой столкнулся житель Северной столицы. Мужчина приобрел автомобиль «Форд Куга» за 1 млн. 394 тыс. руб. Однако при эксплуатации были обнаружены проблемы в работе системы охлаждения. Автодилер устранил имеющуюся неисправность. Но она почему-то не устранилась. Владелец авто обратился вновь, но ему в бесплатном ремонте отказали. По мнению дилера, проблема была эксплуатационной, а не заводской.

В итоге мужчина подал в суд, который встал на его сторону. Дилера обязатели вернуть стоимость машины. Причем она определялась с учетом сегодняшнего момента. Еще сюда добавили неустойки и штрафы. В результате этому человеку должны были вернуть 2,1 млн. руб. Дилер не сильно торопился этого делать, но вмешались приставы. Этой компании запретили производить действия в отношении 236 автомобилей, после чего деньги тут же нашлись.