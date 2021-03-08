Мы на 92 месте

«Питерец.ру» сообщает, что Россия оказалась на 92 месте, согласно так называемому Индексу экономической свободы. Его составляли специалисты Heritage Foundation. Россия набрала всего лишь 61,5 баллов из 100.

На экономику РФ сильно влияют санкции Запада. К тому же это привело к отъезду многих специалистов из страны и утечке капитала за рубеж. Кроме того, российская экономика серьезно зависит от нефти и газа. Еще учитывался уровень коррупции, а также степень экономической и торговой свободы.

Так что низкое место России в данном рейтинге выглядит закономерным. Наша экономика переживает трудные времена, что сказывается на уровне благосостояния граждан. Лидерами рейтинга стали Сингапур, Новая Зеландия и Австралия.