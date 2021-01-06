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Питерец.ру » Экономика » Что с пособием по безработице?

Что с пособием по безработице?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Пособие по безработице осталось на прежнем уровне

Пандемия коронавируса оказала серьезно влияние на социальную и экономическую сферу. Правительство РФ было вынуждено предпринять ряд мер с целью поддержать граждан.

Одним из таких действий стало увеличение суммы пособия по безработице. Так в марте прошлого года Кабмин повысил максимальную планку для таких выплат до уровня 12130 руб. Ранее безработные могли получать не более 8000 руб. в месяц.

«Питерец.ру» сообщает, что глава правительства Мишустин распорядился сохранить размер пособия на прежнем уровне. Так что в 2021 году безработные будут тоже получать от 1500 до 12130 руб.

Это разумное решение, поскольку борьба с коронавирусом продолжается. Экономика по-прежнему переживает трудности, что сказывается на финансовом состоянии обычных граждан.

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