Что с пособием по безработице?

Пандемия коронавируса оказала серьезно влияние на социальную и экономическую сферу. Правительство РФ было вынуждено предпринять ряд мер с целью поддержать граждан.

Одним из таких действий стало увеличение суммы пособия по безработице. Так в марте прошлого года Кабмин повысил максимальную планку для таких выплат до уровня 12130 руб. Ранее безработные могли получать не более 8000 руб. в месяц.

«Питерец.ру» сообщает, что глава правительства Мишустин распорядился сохранить размер пособия на прежнем уровне. Так что в 2021 году безработные будут тоже получать от 1500 до 12130 руб.

Это разумное решение, поскольку борьба с коронавирусом продолжается. Экономика по-прежнему переживает трудности, что сказывается на финансовом состоянии обычных граждан.