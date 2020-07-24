На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»

Сегодня на судостроительном заводе «Северная верфь» генеральный директор акционерного общества «Карат-1» (входит в группу «Норебо») Андрей Киселев и врио генерального директора «Северной верфи» Игорь Орлов произвели закладку днищевой секции траулера-процессора «Капитан Абакумов» проекта 170701. Сдача траулера планируется во втором квартале 2023 года.

Судно названо в честь Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Мурманска Александра Абакумова. Выпускник астраханского рыбопромышленного техникума, в 1950-е годы Александр Абакумов стоял у истоков организации сельдяного флота и один из первых стал выполнять рейсы в неисследованные промысловые районы открытого океана. Награжден Орденами Ленина и Знак почета, медалью «За доблестный труд».

Группа «Норебо» строит траулер «Капитан Абакумов» в рамках программы по распределению инвестиционных квот для стимулирования строительства рыболовецких судов на отечественных верфях под выделяемые государством квоты на вылов рыбы. Это судно, как и пять предыдущих «капитанов», предназначено для лова и переработки рыбы в северо-западной части Атлантического океана. Следующие четыре траулера проекта 170701 будут строиться для работы на Дальнем Востоке.

«В истории компании «Карат-1» происходит знаменательное событие – закладка киля траулера-процессора «Капитан Абакумов», судна, которое должно стать флагманом для судов компании. На нем будут апробированы передовые технологии вылова и будет реализован принцип безотходности производства, что крайне важно для эффективного промысла и рационального использования водных биоресурсов. Ввод в эксплуатацию траулера «Капитан Абакумов», как и других судов этой серии, позволит компаниям «НОРЕБО» планомерно обновлять свой рыбодобывающий флот, причём самыми современными судами в мире», – говорит Андрей Киселев, генеральный директор АО «Карат-1».

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701 состоит из десяти судов. Всего в строительство траулеров по этому проекту «Норебо» планирует вложить до 38,4 млрд. рублей. Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная современная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить замороженное в море филе, консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Траулеры строятся с шагом по закладкам в четыре месяца и находятся, в зависимости от дат закладки, в различной степени готовности. В настоящее время корабелами продолжается подготовка к спуску головного судна «Капитан Соколов». На август запланирована его выкатка из эллинга на открытый стапель. Началась металлизация корпуса «Соколова» выше ватерлинии, а после будет выполнена окраска подводной части судна. На траулерах «Капитан Геллер», «Капитан Осташков», «Капитан Брейхман» и «Капитан Тузов» продолжаются работы в соответствие с технологическими этапами строительства.