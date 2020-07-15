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Питерец.ру » Экономика » Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря

Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
norebo.ru
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря

14 июля 2020 года группа «Норебо», группа компаний «ФЭСТ», АО «Архангельский траловый флот» и НО «Союз рыбопромышленников Севера» заключили Соглашение о мерах по защите уязвимых биотопов Баренцева моря (Соглашение).

Заключение Соглашения – очередной шаг российских рыбаков по развитию мер сохранения экосистемы Баренцева моря и рациональной экологически устойчивой эксплуатации запасов водных биологических ресурсов в соответствии с принципами осторожного подхода.

Соглашение является результатом успешного многолетнего сотрудничества рыбодобывающих предприятий, WWF России и научных организаций по разработке возможных мер по снижению влияния донного промысла на морскую среду.

Основная цель Соглашения – получение достоверных научных данных о видовом составе донных экосистем и выработка совместно с природоохранными и научными организациями обоснованных рекомендаций по охране уязвимых биотопов Баренцева моря.

Соглашение определяет три района в Баренцевом море (два на севере и одно на юго-западе), где высока вероятность нахождения уязвимых морских биотопов. В указанных районах участники Соглашения обязуются по возможности ограничить свою промысловую деятельность с использованием традиционных донных тралов. Учитывая достаточно большую площадь указанных в Соглашении районов и недостаток научных данных, стороны Соглашения будут сотрудничать в целях изучения донных биотопов в указанных районах и стремиться осуществлять регистрацию приловов морского бентоса в наиболее полном объеме.

В настоящее время Соглашение распространяется на 97 российских судов, ведущих промысел северо-восточной арктической трески, пикши, сайды и северной креветки.

Стороны также предусмотрели и механизм независимого мониторинга своей промысловой деятельности, который позволит анализировать работу судов и подтверждать выполнение обязательств в рамках этого Соглашения.

«Решение заключить Соглашение было непростым, но все участники едины в понимании того, что сохранение здоровой и продуктивной экосистемы Баренцева моря – залог нашего благополучия и благополучия будущих поколений России», - говорит Сергей Сенников, представитель группы «Норебо».

Генеральный директор НО «СРПС» Константин Древетняк отметил: «Это Соглашение – один из этапов кропотливой и продолжительной работы как рыбодобывающих компаний, так и научных организаций при активной поддержке WWF России, и основа для формирования ответственного подхода к использованию природных ресурсов нашей планеты».

«Соглашение дает шанс конкурирующим на промысле рыболовным компаниям объединиться для того, чтобы у их бизнеса было устойчивое будущее», – добавляет Юрий Паршев представитель группы компаний «ФЭСТ».
«В этом году компании АТФ исполнилось 100 лет. Наши планы не ограничиваются тремя годами, мы сознательно идём на некоторые ограничения для того, чтобы и состояние водных биоресурсов, и состояние нашего бизнеса в обозримом будущем были устойчивыми. Это нормальное поведение ответственного бизнеса», – говорит Сергей Несветов, исполнительный директор АО «АТФ».

Соглашение вступает в силу с 1 августа 2020 года и открыто для присоединения со стороны как российских, так и иностранных рыбопромысловых предприятий и рыбохозяйственных объединений

Справка о Группе НОРЕБО

Группа «Норебо» основана в 1997 году и входит в тройку крупнейших рыбодобывающих предприятий России. В его составе 16 рыбодобывающих компаний Северо-Запада России и Дальнего Востока. Флот холдинга насчитывает более 40 рыболовных среднетоннажных и крупнотоннажных судов, которые осуществляют рыболовство во всех основных промысловых районах Атлантики и Тихого океана. Сегодня в «Норебо» работает более 3 300 человек. На судах холдинга производится большой ассортимент продукции из донных и пелагических видов рыб, а также кальмара и креветки. Холдинг осуществляет продажу своей рыбопродукции как в России, так и на иностранных рынках. Головной офис «Норебо» расположен в Мурманске.

Источник: Пресс-служба УК "Норебо"
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