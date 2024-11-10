Почему щенкам необходимо отдельное питание

Первые 12 месяцев — наиболее важный период в жизни животного, именно тогда решается, насколько здоровым оно будет, как долго сохранит активность. Поэтому рацион для собаки в такой ответственный момент должен включать отборные компоненты и удовлетворять потребность во всех полезных веществах, которые нужны для роста.

Попробуем разобраться, как именно обеспечить подобное питание.

Ключевые требования к кормам

Собаку любой породы в первый год жизни надо кормить строго специализированной пищей. Она отличается:

Большой энергетической ценностью — активно растущий организм щенка расходует калории гораздо быстрее, чем взрослый, тем более пожилой. Присутствием всех витаминов и минералов в количестве, обеспечивающем гармоничное развитие. Безупречным качеством. Базовым компонентом непременно должны быть мясные ингредиенты для обеспечения нужного уровня качественного белка и аминокислот. Добавлением овощей, трав в качестве источников клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Нюансы питания в зависимости от возраста

Новорожденные щенки (до 30 дней)

В первый месяц жизни наиболее желательный вид корма — молоко матери. Заменить его, не ухудшив иммунитета, сложно. Но строго соблюдать это правило удаётся не всегда, и бывают случаи, когда искусственная пища — единственно возможное решение. Чтобы уменьшить стресс для организма щенка, используют специализированные заменители молока. Поить кроху молоком коров, коз и других животных не рекомендуется, поскольку усваивается такая пища плохо и к тому же не является полноценной для щенка.

3-4 недели

В этом возрасте щенки уже начинают интересоваться пищей, которую едят взрослые собаки. Как только заметили подобный интерес, используйте прикорм. Начинать прикорм щенков желательно кормами в жидкой или кашеобразной форме,сухой корм нужно размочить. Важно: молоко должно оставаться на первом месте. В более раннем возрасте прикорм возможен при больших пометах или в случае, когда у мамы-собаки мало молока.

1,5 - 2 месяца

Где-то в этом промежутке уже возможен полный перевод на готовую пищу. Однако маленькие собаки не всегда могут спокойно есть гранулированные корма — в таких случаях рекомендуется замачивать сухие корма в воде или в нежирных бульонах.

Второе полугодие жизни

Необходимость давать размягчённый корм в этот период отпадает, как только молочные зубы сменяются постоянными. Использование сухого и влажного рациона, или выбор их смеси, зависят уже только от вкусов самой собаки. Хотя корм по-прежнему должен быть адаптирован для щенка, раздача его происходит так же, как и для взрослых животных.

Насколько часты должны быть приёмы пищи

Главный критерий — возраст собаки, без его учёта нельзя определить подходящий режим питания. Однако нельзя забывать также про особенности породы, уровень активности, состояние здоровья.

Обязательные моменты:

Очень тщательно контролируйте потребление пищи. Если порция не съедена, миску с кормом нужно убрать, а следующее кормление осуществлять по графику. Следите также, чтобы щенок не мог легко добраться до того, что для него не предназначено. Между приёмами пищи ему должна быть доступна только поилка, но не кормушка. Покормив молодого пса, нельзя давать ему дополнительные лакомства. Если нарушить это требование, невозможно будет поощрять питомца в ходе тренировки. Если собака пропускает завтрак или ужин, не следует компенсировать это выдачей двойной порции в следующий раз. В противном случае начинается переедание, а обычного количества корма, по мнению собаки, будет уже недостаточно. Когда щенок поел, некоторое время он должен отдохнуть, и только затем можно начинать тренировки. Отдельные породы не могут заниматься играми в течение нескольких часов, потому что у них очень нестабильное пищеварение. График кормления должен выдерживаться неукоснительно при любой возможности. Если режим дня щенка и его хозяина совпадает, обоим окажется гораздо проще жить.

Как часто надо выдавать пищу собаке:

Первые 8 недель жизни - 5 или 6 раз в сутки

Между 2 и 4 месяцами - 5 раз в сутки

4(5)—6 месяцев - 3 или 4 раза в сутки

В полгода - перевод на трёхразовое питание

11 месяцев и старше - 2 раза в сутки

Особенности питания разных пород

Естественно, кормить всех собак по одному принципу не следует. Питательность рациона определяется размером животного. Точно так же будет отличаться и набор необходимых витаминов и минералов.

В этом плане качественные корма промышленного производства однозначно выигрывают у самостоятельно приготавливаемой пищи. Хозяевам остаётся лишь продумать все нюансы, чтобы рацион соответствовал потребностям питомца.

Щенки крупных пород на втором месяце едят четырежды в день. Планомерно частоту выдачи корма уменьшают. Очень важно обеспечить поступление с кормом адекватного уровня энергии, кальция белка. Средние, а особенно мелкие породы собак, должны есть 5 раз в сутки, порции у них будут весьма скромными. Но примерно к году жизни и их стоит перевести на двухразовое питание. Увеличенный расход энергии должен компенсироваться повышенной питательностью рациона..

Как правильно выбрать корм

Хороший баланс питательных веществ позволяет гарантировать нормальный рост и стабильно развиваться. Состав такой пищи учитывает нужды молодой собаки, она не будет испытывать недостатка ни в белке, ни в других полезных компонентах.

Советуем отдавать предпочтение высококлассным полноценным сбалансированным рационам для щенков.