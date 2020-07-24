Как правильно купать собаку

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты рассказали о правилах безопасного купания собак. Нужно помнить, что находиться с четвероногим другом на общественных пляжах нельзя. Что касается дикого пляжа, то при его выборе следует остерегаться мест с крутым берегом и сильным течением.

По словам кинологов, нужно обезопасить животное от перегрева и предотвратить возможность заражения инфекцией. В месте отдыха обязательно должна быть тень. Также для собак необходим охлаждающий коврик. Нужно обеспечить питомцу доступ к питьевой воде. Причем важно, чтобы такая вода обязательно была прохладной. После купания собаку следует вымыть специальным шампунем и провести ее осмотр. Если животному стало хуже, покажите питомца ветеринару.