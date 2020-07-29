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Питерец.ру » Общество » Когда возможен безопасный контакт с перенесшими COVID-19

Когда возможен безопасный контакт с перенесшими COVID-19

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Пульмонологи рассказали о безопасном контактировании с людьми, переболевшими коронавирусом

Петербургские пульмонологи Ольга Титова, Ирина Крошкина, Наталья Кубузова и Андрей Козырев ответили на вопросы граждан по поводу коронавируса. «Питерец.ру» отмечает, что многих людей интересовало, когда можно безопасно контактировать с человеком, перенесшим этот вирус. Также специалистов спросили о спортивных занятиях после выздоровления от COVID-19.

По словам медиков, безопасно взаимодействовать с человеком, переболевшим коронавирусом, можно только после того, как он сдал необходимые анализы. Важно убедиться, что человек перестал быть заразен. Для подтверждения этого факта нужно сделать два отрицательных теста с интервалом не менее сутки. Помимо этого, у человека должны отсутствовать симптомы заболевания.

Что касается занятий спортом, здесь все индивидуально. Многое зависит от тяжести перенесенного заболевания. Так что в этом плане пульмонологи не смогли дать какого-то конкретного ответа.

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