Симптомы заболевания предстательной железы

На начальной стадии признаки заболеваний простаты у мужчин трудно выделить, поскольку болезни зачастую развиваются бессимптомно. В этом главное коварство: когда «прихватит», уже приходится вкладывать гораздо больше сил и средств, чтобы минимизировать последствия.

Врачи отмечают, что общей причиной всех болезней простаты является застой крови в капиллярах из-за нарушения кровотока в железе.

К своему организму нужно относиться чутко. Следует насторожиться, если вы стали испытывать слабость, снизилась работоспособность. Состояние общего утомления, тревога, подавленность, потеря стимула жить, или раздражительность, агрессивность,– могут быть предвестниками будущих проблем с предстательной железой.

Боли в спине, промежности, повышение температуры без явных причин, трудности с возбуждением, потеря интереса к сексу, боль во время полового акта, минимальное удовольствие при выходе семени, неприятные ощущения или проблемы при эякуляции или при мочеиспускании, выделения неясного происхождения, жжение в уретре, зуд – уже более явные признаки наступившей беды, от которых не стоит отмахиваться. На этой стадии визит к врачу уже не отложить.

Чтобы избежать худшего развития событий в качестве профилактики рекомендуется принимать Либемакс®. Экстракты и микроэлементы, входящие в его состав, способствуют укреплению мужского здоровья.

Либемакс® - жизнь без ограничений!