Тянущая боль в пояснице. Причины

Тянущая боль в спине, пожалуй, бывала у каждого хотя бы раз в жизни, даже если нет проблем со здоровьем. Почему тянет поясницу однозначно может утвердить лишь врач после осмотра. Причины могут быть самые разные. У одних боль появляется из-за длительного нахождения в статичной позиции, другие испытывают дискомфорт после физических нагрузок, или после переохлаждения. Но бывает так, что поясницу тянет без явных причин, при этом боль нарастает и усиливается, уходя как бы вглубь. Такое состояние требует внимания и визита к врачу.

В остальных случаях облегчить состояние средствами с обезболивающим и рассасывающим эффектом: мазями и кремами местного применения.

Рекомендуем использовать крем с желчью, эфирным маслом эвкалипта, камфорой, ментолом из линейки кремов Фортевигал® от компании Самсон-Мед.

Очищенная желчь вместе с натуральным эфирным маслом эвкалипта, в сочетании с камфорой, обладает мягким, но сильным и продолжительным разогревающим действием. Крем применяется при ушибах, растяжениях, болях в пояснице.

Вспомогательные компоненты, например, масло эвкалипта, обладает сильными антисептическими свойствами, камфора оказывает разогревающее, антибактериальное, противовоспалительное действие, применяется при ревматических болях, артрите, артрозе, ишиасе.

Крем Фортевигал-К® приятно пахнет, отлично впитывается и, что немаловажно, не оставляют следов на одежде. Обязательно держите в личной аптечке тюбик Фортевигала-К®, ваша спина скажет вам «Спасибо!».