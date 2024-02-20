Санкт-Петербург — драйвер медицинского туризма в России

Санкт-Петербург — не только культурная столица, но и новатор в туристической отрасли. Город стал первым и пока единственным в России и третьим в мире, где ввели и на уровне закона закрепили понятие «медицинского туризма». А для развития нового направления создали Агентство медицинского туризма, которое работает при поддержке государства и строго и на постоянной основе следит за качеством и разнообразием оказываемых услуг.

По предварительным результатам 2023 года, больше всего медицинским и лечебно-оздоровительным туризмом в Санкт-Петербурге интересуются иностранцы (и это несмотря на определенные трудности, вносимые текущей геополитической обстановкой).

Как говорит статистика 11 месяцев 2023 года, в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга пролечились 93413 медицинских туриста из-за рубежа. При этом суммарная стоимость оказанных им платных медицинских услуг превысила 560 миллионов рублей. Для сравнения: за полный 2022 год аналогичный показатель составил чуть менее 532 миллионов рублей.

Претерпела изменения структура спроса. В 2022 году иностранных туристов привлекали преимущественно стоматологические услуги. В 2023 же на передний план выдвинулись акушерство и гинекология: на этот сегмент пришлось 17% от общего объема медицинских услуг, оказанных приезжим из-за рубежа.

Иностранных гостей обслуживает свыше ста медицинских организаций, располагающих новейшим оборудованием, использующих передовые технологии и международные протоколы лечения.

Спросом пользуется не только медицинский туризм, но и лечебно-оздоровительный отдых. В Северной столице действует более сорока санаторно-курортных организаций, шестнадцать из которых специализируются на оздоровлении детей.

Эксперты выделяют несколько составляющих, обуславливающих бурное развитие медицинского туризма в Санкт-Петербурге. Одна из них — транспортная доступность города. Он связан прямыми авиамаршрутами с восемнадцатью зарубежными государствами. Ключевые роли в развитии въездного туризма среди них принадлежат Китаю, ОАЭ, Ирану, Азербайджану и Узбекистану.

Однако Агентство медицинского туризма не рассчитывало в 2023 году лишь на удобство логистики. Чтобы привлечь еще большее число гостей из ближневосточных, азиатских государств и стран бывшего СНГ, оно проводило множество мероприятий: круглых столов, пресс-туров, профессиональных конференций. В октябре 2023 года им был организован Петербургский экспертный форум по медицинскому туризму, призванный навести мосты между здравоохранением и гостеприимством. Также в Ташкенте и Баку прошли выездные мероприятия, ознаменованные заключением договоров о сотрудничестве.

Специалисты ожидают дальнейшего роста числа зарубежных гостей, пребывающих в Санкт-Петербург на лечение и оздоровительный отдых. Так, национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» прогнозируется рост экспорта российских туристских услуг до значения в 22,3 миллиарда долларов к 2030 году, а увеличение туристического потока из-за рубежа к тому же сроку — до 16 миллионов человек.

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