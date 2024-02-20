Санкт-Петербург — драйвер медицинского туризма в России

ента новостей

00:30
Счёт 0:3 в матче СКА и «Северстали» – результат на радость букмекерам
13:49
На севере Петербурга у здания гимназии неизвестный стрелял в мужчину
13:02
В Ленобласти алабай насмерть загрыз свою хозяйку
12:52
На КАД в районе развязки с Московским шоссе ограничат скоростной режим
12:49
Из Петербурга в зону СВО отправилась праздничная почта, собранная участниками акции «Тепло для героя»
12:09
В Сосновом Бору школьника ранили брелоком в виде ножа
11:06
Что будет после возвращения иностранных компаний?
09:41
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
09:31
В Кронштадте задержан подозреваемый в грабеже
09:31
Автобусы в Таллин станут ходить чаще
23:51
Полоса неудач волейбольной «Ленинградки»: третье подряд поражение в Суперлиге, на этот раз – от саратовского «Протона»
23:29
Стали известны соперники петербургских клубов в первом раунде плей-офф ВХЛ: «СКА-Нева» сыграет с «Южным Уралом», а «Динамо» – с «Нефтяником»
18:39
В Петербурге в торговом комплексе охранник избил подростка
16:28
В Петербурге парламентарии передали мобильный аппарат УЗИ для медиков в зоне СВО
15:03
Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев
14:51
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака
13:53
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости с 19 по 25 февраля
13:46
Законопроект о доступности сайтов госорганов для инвалидов внесен в Госдуму
13:41
В Петербурге разработали новые правила для классных руководителей, чтобы противостоять кибербуллингу
13:39
Выставка «Художники России – Героям Отечества», приуроченная ко Дню Защитника Отечества
13:35
В Ленобласти наряд ДПС задержал пешехода с наркотиками
13:25
В Ленобласти задержали пьяного пенсионера на "Фиате"
13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
13:03
В Петербурге избили 16-летнего подростка и брызнули в лицо из перцового баллончика
12:55
На севере Петербурга на лестничной клетке обнаружили полураздетым 5-летнего мальчика
11:37
Ко Дню защитника Отечества Росгвардия исполнила мечту новгородского школьника
10:04
Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года
05:15
Торговля с Арктикой улучшилась
05:14
Путин о переговорах по Украине
01:00
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях выиграл дерби у «Динамо-ЛО»: первый сет затянулся до счёте 31:29
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Путешествия » Санкт-Петербург — драйвер медицинского туризма в России

Санкт-Петербург — драйвер медицинского туризма в России

0
39
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Санкт-Петербург — не только культурная столица, но и новатор в туристической отрасли.

Санкт-Петербург — не только культурная столица, но и новатор в туристической отрасли. Город стал первым и пока единственным в России и третьим в мире, где ввели и на уровне закона закрепили понятие «медицинского туризма». А для развития нового направления создали Агентство медицинского туризма, которое работает при поддержке государства и строго и на постоянной основе следит за качеством и разнообразием оказываемых услуг.

По предварительным результатам 2023 года, больше всего медицинским и лечебно-оздоровительным туризмом в Санкт-Петербурге интересуются иностранцы (и это несмотря на определенные трудности, вносимые текущей геополитической обстановкой).

Как говорит статистика 11 месяцев 2023 года, в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга пролечились 93413 медицинских туриста из-за рубежа. При этом суммарная стоимость оказанных им платных медицинских услуг превысила 560 миллионов рублей. Для сравнения: за полный 2022 год аналогичный показатель составил чуть менее 532 миллионов рублей.

Претерпела изменения структура спроса. В 2022 году иностранных туристов привлекали преимущественно стоматологические услуги. В 2023 же на передний план выдвинулись акушерство и гинекология: на этот сегмент пришлось 17% от общего объема медицинских услуг, оказанных приезжим из-за рубежа.

Иностранных гостей обслуживает свыше ста медицинских организаций, располагающих новейшим оборудованием, использующих передовые технологии и международные протоколы лечения.

Спросом пользуется не только медицинский туризм, но и лечебно-оздоровительный отдых. В Северной столице действует более сорока санаторно-курортных организаций, шестнадцать из которых специализируются на оздоровлении детей.

Эксперты выделяют несколько составляющих, обуславливающих бурное развитие медицинского туризма в Санкт-Петербурге. Одна из них — транспортная доступность города. Он связан прямыми авиамаршрутами с восемнадцатью зарубежными государствами. Ключевые роли в развитии въездного туризма среди них принадлежат Китаю, ОАЭ, Ирану, Азербайджану и Узбекистану.

Однако Агентство медицинского туризма не рассчитывало в 2023 году лишь на удобство логистики. Чтобы привлечь еще большее число гостей из ближневосточных, азиатских государств и стран бывшего СНГ, оно проводило множество мероприятий: круглых столов, пресс-туров, профессиональных конференций. В октябре 2023 года им был организован Петербургский экспертный форум по медицинскому туризму, призванный навести мосты между здравоохранением и гостеприимством. Также в Ташкенте и Баку прошли выездные мероприятия, ознаменованные заключением договоров о сотрудничестве.

Специалисты ожидают дальнейшего роста числа зарубежных гостей, пребывающих в Санкт-Петербург на лечение и оздоровительный отдых. Так, национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» прогнозируется рост экспорта российских туристских услуг до значения в 22,3 миллиарда долларов к 2030 году, а увеличение туристического потока из-за рубежа к тому же сроку — до 16 миллионов человек.

Приобщиться к оздоровительному отдыху приглашает ведущий национальный туроператор «Санаторное объединение». На созданном им специально для розничных клиентов сайте www.russian-kurort.ru любой желающий может приобрести путевки в санатории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и других регионов России. Цены и условия приобретения самые выгодные и удобные. Среди партнеров туроператора — лучшие российские здравницы, отлично зарекомендовавшие себя в сфере санаторно-курортного обслуживания, имеющие квалифицированных медицинских специалистов в штате и обладающие колоссальным опытом оздоровления отдыхающих.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-06-2023, 17:32
Специально ко Дню медицинского работника музейно-выставочный центр «Россия – моя история» подготовил авторскую экскурсию «Medicina est… Санкт-Петербург»
18-01-2021, 15:04
Центр регистрации медицинских изделий
15-11-2017, 09:14
Попытка привлечь больше туристов
6-03-2015, 08:53
Медработники Санкт-Петербурга просят вернуть вытрезвители
7-12-2016, 08:55
Лучшее туристическое направление мира?
16-08-2018, 13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы

Происшествия на дорогах

0
108
Вчера, 09:41
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
0
133
19-02-2024, 13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
0
251
18-02-2024, 15:26
В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода
0
267
15-02-2024, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
Наверх