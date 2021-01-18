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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Центр регистрации медицинских изделий

Центр регистрации медицинских изделий

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Регистрация медицинских изделий является обязательной процедурой, без прохождения которой невозможен выпуск данной продукции на российский рынок

Регистрация медицинских изделий является обязательной процедурой, без прохождения которой невозможен выпуск данной продукции на российский рынок. В ходе ее проверяется и подтверждается надлежащее качество изделий медицинского назначения, а также их безопасность для здоровья людей. Регистрация мед. изделий в Москве осуществляется Центром регистрации медицинских изделий.

О компании

Центр регистрации медицинских изделий уже не один год ведет деятельность в сфере медицинского консалтинга. Все сотрудники центра являются опытными специалистами, досконально знающими все законодательные нормы Российской Федерации, относящиеся к данной области, и регулярно проходят повышение квалификации.

Регулярный мониторинг российского законодательства, осуществляемый Центром, позволяет его сотрудникам быть в курсе всех нововведений, касающихся товаров медицинского назначения. Компания работает со всеми классами медицинских изделий, благодаря содействию Центра многие из них успешно прошли государственную регистрацию. Среди клиентов компании – Роснефть, Сибур, Росэнергоатом и другие известные отечественные фирмы.

Этапы регистрации

Процедура регистрации медицинских изделий включает в себя несколько этапов:

  • подготовка документов;
  • их представление в Росздравнадзор с последующим рассмотрением;
  • регистрация.

Сбору документации должны предшествовать необходимые испытания медицинского изделия. Получив документы, уполномоченное государственное ведомство рассматривает заявку и назначает экспертизу, которую проводит уполномоченная экспертная организация в два этапа. По завершении экспертизы заключение передается в Росздравнадзор, где принимается окончательное решение. В случае положительного решения выдаются подтверждающие документы, информация о которых фиксируется в Едином реестре зарегистрированных медизделий.

Другие услуги

Наряду с регистрацией медицинских изделий компания предоставляет еще ряд услуг в области медицинского консалтинга:

  • внесение изменений в регистрационное удостоверение;
  • организация и проведение испытаний изделий медицинского назначения, включая испытания клинические, токсикологические и технические;
  • сертификация медицинской мебели;
  • государственная регистрация биологически активных добавок в Российской Федерации.

Компания гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и помощь в реализации самых сложных проектов.

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