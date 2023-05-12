Виза резидента в ОАЭ - почему это хорошее решение

Дубай в последнее время становится все более популярным среди россиян, выбирающих его в качестве места проживания. Это действительно очень перспективный выбор, который позволяет жить в высокоразвитой стране и получать соответствующие преимущества. А чтобы этих преимуществ было как можно больше, следует получить визу резидента, проще говоря - ВНЖ в Дубай. Что это дает?

Прежде всего - это отсутствие налогов. Для граждан России это удивительно, нов ОАЭ не взимают налоги ни с заработной платы, ни с доходов физических лиц, ни даже с любого имущества. И при этом по безопасности Арабские Эмираты входят в топ-3 в мире.

Человек, который получил визу резидента, сможет работать в иностранной компании, а это большие карьерные перспективы с учетом того, что показывает рынок труда. Для того, чтобы совершать некоторые действия, необходим счет в местном банке - и с ВНЖ открыть такой счет не составит труда.

Семьям с детьми понравится не только то, что Дубай очень безопасен, но и то, что с визой резидента у родителей дети могут поступить в местную школу, а это очень престижно. Как и жить в одном из пяти лучших городов мира, конечно. Здесь комфортно в любом возрасте, но перед теми, кто вырос в этом месте, открываются по-настоящему большие возможности, ведь это город будущего.

Очевидно, что оформление ВНЖ в Дубай - это действительно привлекательная перспектива для россиян, которые хотят без опаски смотреть в будущее. Но для того, чтобы получить такую визу, нужно пройти достаточно много инстанций, что может быть затруднительно, если делать это самостоятельно.

Людям, которые хотят получить визу резидента и жить в ОАЭ, используя все преимущества, стоит обратиться к специалистам, которые знакомы со всеми тонкостями процесса. Компания "Makebiz", которая имеет хорошую репутацию среди клиентов, помогает всем желающим получить ВНЖ в Дубай. Услуги оказываются под ключ, то есть от клиентов потребуется минимум усилий, специалисты сделают все за них. Результат при соблюдении всех условий гарантируется.

Обращение к посреднику - это хорошее решение для занятого человека, который не хочет обременять себя лишними проблемами, а хочет получить только преимущества от нового статуса. Профессионалы с большим опытом оказывают полное юридическое сопровождение на всех этапах получения визы резидента, а также помогают получить Emirates ID и открыть личный счет в банке.