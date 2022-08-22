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Какие зарплаты и налоги в Румынии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageup.ru
Румыния – государство, которое с 2007 года является членом ЕС. Какие здесь установлены зарплаты и налоги.

Румыния – государство, в которое принимают решение иммигрировать многие жители Украины, России, Беларуси, Молдовы. Это объясняется тем, что здесь в некоторых случаях можно получить гражданство по упрощенной схеме, что позволит в последующем переехать в любую страну Европейского союза. Там уже предлагается множество перспектив для трудоустройства, обучения, ведения бизнеса.

Если говорить о самой Румынии, стоит отметить, что несмотря на то, что государство с 2007 года является членом ЕС, это не поспособствовало существенному увеличению уровня ее жизни. На данный момент ситуация такова, что средняя заработная плата, которую получают румыне, ниже по сравнению с развитыми государствами Европейского союза. Хотя нельзя не сказать, что положение все-таки улучшилось. Уровень безработицы в стране не превышает 4-6%. На рынке труда предлагается довольно большое количество вакансий.

Достойный вариант трудоустройства могут найти даже мигранты. Многие иностранные бизнесмены вкладывают средства в развитие предприятий и компаний на территории Румынии — обсуждение наших бизнессменов-мигрантов можно найти на форуме — https://vip-forum.com/threads/otzyvy-klientov-international-expert-o-grazhdanstve-evrosojuza.263/. Благодаря этому с каждым годом появляется все большее количество рабочих мест. Сейчас мы более подробно поговорим о том, на какую заработную плату могут претендовать жители Румынии и трудовые мигранты.

Сколько зарабатывают в Румынии

Если руководствоваться официальной информацией, которую предоставило румынское правительство, стоит обозначить, что с 1 января 2022 размер минимальной заработной платы в стране составляет 515 евро. К сожалению, это практически самая низкая зарплата, которую предлагают страны ЕС. Последнее место по данному показателю получила Болгария. Здесь минимальная заработная плата не поднимается выше отметки 365 евро.

В Румынии более 2,1 жителей получают минимальную заработную плату. Это касается как обычных рабочих, так и специалистов, трудоустроенных в государственных организациях. Правительство страны следит за тем, чтобы работодатели не занижали хотя бы минимальную заработную плату. За подобные действия предусмотрен штраф в размере 445 евро.

Средняя зарплата в Румынии находится в пределах 1280 евро. Однако после уплаты налогов работник получит на руки только 750 евро. Размер заработной платы специалистов зависит от таких моментов:

    • опыт работы;


    • профессия;


    • уровень квалификации;


  • конкретный город трудоустройства.

На получение наибольшей оплаты труда можно рассчитывать в Брашове, Бухаресте, Констанце. При рассмотрении тенденций роста заработной платы за последние 9 лет можно обозначить, что сумма оплаты труда стала больше на 725 евро. Наибольшие зарплаты получают специалисты, которые работают в области ИТ. Программисты получают примерно 1640 евро. Самая низкая оплата труда, а именно 350 евро, у работников сектора питания и проживания.

Правительство страны работает над проектами, которые будут способствовать повышению уровня дохода врачей. После окончания вуза, начиная с 2018 года, представители сферы медицины должны будут получать не менее 5700 лей в месяц. Заработная плата опытных специалистов должна составлять как минимум 16600 лей.

Налоги с заработной платы

Особого внимания заслуживает тема налогов, которые должен оплатить государству работник. На данный момент этот показатель составляет 10%. Работодатель должен ежемесячно выплачивать подходный налог за резидентов и нерезидентов. С 2018 года работодатель платит так называемый налог на страхование труда. Его размер составляет 2,25%. В свою очередь работники должен оплачивать пенсионный сбор в размере 25%. Дополнительно выплачивается медицинское страхование 10%.

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