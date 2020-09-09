5 преимуществ рисования для мозга и здоровья

ента новостей

23:36
«Динамо» Крикунова опять проигрывает, «Спартак» Знарка снова побеждает
22:03
В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания
19:34
Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
15:53
В Петербурге провели пешую экскурсию по блокадным местам Ленинграда
15:01
В Петербурге проведут церемонию прощания с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
14:58
В Петербурге провели фестиваль парашютного спорта
14:56
Начинает свою работу кинотеатр «Ленфильм»
14:54
Конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга»
14:49
На КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры полностью перекроют движение
12:43
Законодательное собрание Петербурга рассмотрит новый законопроект о "балконной амнистии"
12:33
В городе Светогорск заканчивают строительство ледовой арены
12:29
Школьники из Петербурга победили в международном конкурсе рисунков «World Heritage – A Youthful Vision 2020»
12:23
В Гатчине задержали насильника
12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
12:05
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
11:51
В Ленобласти откроют бюст военному связисту Герою Российской Федерации Игорю Шифрину
11:48
В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки
09:56
Прямой линии не будет – каковы причины?
08:30
Карты стали выдавать реже
22:01
СКА вёл 5:1 в Нижнем Новгороде, но доигрался до 6:4
19:26
Владимир Путин: продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны
19:21
В Ленобласти общевойсковая армия ЗВО отметила 10-летие формирования
19:20
Общественники добились восстановления права на награду «За оборону Ленинграда» для ветерана Великой Отечественной войны
16:12
В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»
13:36
В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память жертв блокады
12:14
В Петербурге аферисты обокрали пенсиоенрку
12:08
В Ломоносове лже-газовщики украли у пенсионерки 60 тысяч рублей
11:58
Выставка «Они защищали тебя, Ленинград»
11:53
Россельхознадзор уничтожил 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » 5 преимуществ рисования для мозга и здоровья

5 преимуществ рисования для мозга и здоровья

0
33
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Сохранять ясность ума и тела важно на протяжении всей нашей жизни, но с возрастом это становится еще более важным.

Сохранять ясность ума и тела важно на протяжении всей нашей жизни, но с возрастом это становится еще более важным. Хотя физическая форма важна для вашего здоровья, поиск творческих способностей укрепляет ваш разум и расширяет кругозор. Рисование – это новое увлекательное хобби, которое обостряет ваш ум и приносит много пользы для здоровья. Подробности о мастер-классах по живописи смотрите здесь. Мы собрали шесть замечательных преимуществ рисования, которые способствуют психическому здоровью и улучшают общее качество жизни.

Преимущества рисования для детей и взрослых:

  • живопись способствует творческому росту. Многие люди в молодости помещают себя либо в правое, либо в левое полушарие, а затем решают, кто они есть на всю оставшуюся жизнь. Рисовать легче всего художественным людям с правым полушарием. Но это не обязательно означает, что левое полушарие не получит пользы от рисования. Увлечение рисованием не только для творческих людей. Более аналитические левополушарные люди также могут стимулировать и развивать свой творческий рост с помощью рисования. Практика и сосредоточенность – два навыка, присущие людям с левым полушарием, позволяют этим людям осваивать творческие навыки в своем собственном темпе;
  • живопись укрепляет память. Рисование улучшает навыки запоминания и помогает отточить ум посредством концептуальной визуализации и реализации. Люди, которые часто используют творческие возможности, такие как письмо, живопись и рисунок, имеют меньше шансов заболеть болезнями потери памяти с возрастом;
  • развивает навыки решения проблем и моторики. Многие думают, что живопись только улучшает творческие навыки, но многие были бы удивлены, узнав, что она также способствует развитию критического мышления. Художник должен мыслить концептуально, чтобы воплотить в жизнь множество решений во время рисования. Мелкая моторика, которую развивает художник, в конечном итоге становится умственным сокращением, которое мозг реализует в повседневной жизни;
  • снимает напряжение. Стресс – это проблема, с которой каждый в той или иной степени сталкивается на всех этапах жизни. Высокий уровень стресса и беспокойства усугубляет проблемы с психическим здоровьем. Живопись и другие художественные занятия предлагают эмоциональное освобождение или выход для людей, которые борются со стрессом или переживают стрессовый момент в своей жизни;
  • поднимает настроение. Знаете ли вы, что создание красивых работ с помощью живописи способствует более оптимистичному подходу к жизни? Художник начинает с того, что ставит перед собой цель улучшить свои навыки рисования и стать более опытным художником. Когда человек достигает следующего уровня квалификации, его достижение вызывает положительную эмоциональную реакцию.

Таким образом, у тех, кто рисует, повышается уровень эмоционального интеллекта. Если вы позволите своим эмоциям проявиться в рисовании, это поможет вам понять собственное эмоциональное состояние и понять, что способствует вашему изменчивому настроению и уровню стресса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-01-2017, 22:35
Хобби-дело всей жизни!
3-10-2018, 23:58
Чем полезно и вредно катание на велосипеде?
8-07-2015, 12:48
Искусство рисования телом
1-09-2015, 07:49
Милонов поделился мнением относительно того, какими частями тела могут рисовать женщины и не могут мужчины
10-09-2018, 15:49
Ярмарка здоровья «Делай как Я»
12-12-2014, 08:07
Вкусно, и для здоровья полезно

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Вчера, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
0
70
Вчера, 12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
0
120
7-09-2020, 10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
0
138
4-09-2020, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
Наверх