Крупнейшие производители сантехники

Сантехника, включающая в себя такие изделия, как унитазы, раковины, смесители и душевые кабины, является неотъемлемой частью современных жилых помещений. В Европе индустрия сантехники переживает значительный рост и внедрение инноваций, и несколько производителей находятся на переднем крае дизайна, качества и экологичности. Посетив магазин сантехники «Первая Сантехника» можно найти множество линеек продукции от известных брендов из Европы.

ROCA Group

Группа компаний ROCA является одним из ведущих мировых производителей сантехники, ее корни находятся в Испании. Известная своей приверженностью инновациям и дизайну, компания ROCA предлагает широкий ассортимент продукции, включая комплекты для ванных комнат, смесители и мебель для ванных комнат. Внимание компании к экологичности и эффективности использования воды получило признание, что соответствует растущему потребительскому спросу на экологически чистые решения.

Geberit AG

Компания Geberit со штаб-квартирой в Швейцарии является лидером европейской индустрии сантехники. Компания известна своим опытом в области встраиваемых систем и скрытых бачков, революционизирующих дизайн ванных комнат. Приверженность Geberit технологическим достижениям, таким как бесконтактная промывка и водосберегающие решения, ставит ее в число лидеров отрасли.

Villeroy & Boch AG

Немецкая компания Villeroy & Boch, история которой восходит к 1748 году, является синонимом элегантности и качества сантехники. Разнообразный ассортимент продукции компании включает унитазы, ванны, умывальники и аксессуары. Компания Villeroy & Boch славится своим неподвластным времени дизайном и способностью сочетать традиционное мастерство с современными инновациями.

Ideal Standard International

Ideal Standard International со штаб-квартирой в Бельгии является ключевым игроком на европейском рынке сантехники. Компания может похвастаться богатым наследием и стремлением создавать функциональные и эстетически привлекательные решения для ванных комнат. Ideal Standard известна своим сотрудничеством с известными дизайнерами, результатом которого являются продукты, сочетающие стиль с практичностью.

Duravit AG

Немецкий производитель Duravit известен своим современным и авангардным дизайном сантехники. Ассортимент продукции компании включает высококачественную мебель для ванных комнат, ванны и умывальники. Стремление Duravit к устойчивому развитию проявляется в использовании экологически чистых материалов и энергоэффективных производственных процессов.