Крупнейшие производители сантехники

ента новостей

13:30
Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России
13:19
В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета
13:12
SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей
13:10
Microsoft уличили в краже данных пользователей браузера Chrome
13:06
Премьера спектакля «Дядя Фёдор, пёс и кот»
11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
11:37
Во Фрунзенском районе пожилая женщина перевела аферистам более 5,8 млн рублей
11:29
В Петербурге лже-брокеры обманули пенсионеров почти на 10 млн рублей
11:24
В Шушарах задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожую
11:19
В Выборгском районе пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллионов рублей
11:13
В Колпино задержали 14-летнего подростка, ограбившего сверстника
10:00
На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков
09:34
Петербург хотят защитить от НАТО
08:55
В декрет уходят не только матери
01:24
Петербургская команда «Газпром нефть» заняла четвёртое место на масштабном корпоративном шахматном турнире в Москве
22:30
«СКА-Нева» забросила 9 шайб в ворота барнаульского клуба «Динамо-Алтай»: дубли в составе петербуржцев сделали Егор Гурзанов и Кирилл Танков
19:36
В Петербурге задержан инициатор конфликта на парковке на Казанской площади
16:28
В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника
16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
14:50
Награды Города-героя Ленинграда увидели 5170 человек
13:41
Россияне смогут полюбить работу и стать счастливыми!
13:22
На рынке серверов не хватает полноценных отечественных аналогов
13:15
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика
13:07
В Петербурге раскрыли убийство студента, совершенное 29 лет назад
13:01
В Ленобласти тушили продуктовый магазин
12:50
В Ленобласти мужчина стрелял из ружья в егеря
12:43
В центре Петербурга задержали мигранта, похитившего в магазине мобильный телефон у пенсионерки
12:14
В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
11:59
В Калининском районе задержали участника дорожного конфликта
11:28
В Петербурге задержали 21-летнего курьера мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Крупнейшие производители сантехники

Крупнейшие производители сантехники

0
27
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Сантехника, включающая в себя такие изделия, как унитазы, раковины, смесители и душевые кабины, является неотъемлемой частью современных жилых помещений.

Сантехника, включающая в себя такие изделия, как унитазы, раковины, смесители и душевые кабины, является неотъемлемой частью современных жилых помещений. В Европе индустрия сантехники переживает значительный рост и внедрение инноваций, и несколько производителей находятся на переднем крае дизайна, качества и экологичности. Посетив магазин сантехники «Первая Сантехника» можно найти множество линеек продукции от известных брендов из Европы.

ROCA Group

Группа компаний ROCA является одним из ведущих мировых производителей сантехники, ее корни находятся в Испании. Известная своей приверженностью инновациям и дизайну, компания ROCA предлагает широкий ассортимент продукции, включая комплекты для ванных комнат, смесители и мебель для ванных комнат. Внимание компании к экологичности и эффективности использования воды получило признание, что соответствует растущему потребительскому спросу на экологически чистые решения.

Geberit AG

Компания Geberit со штаб-квартирой в Швейцарии является лидером европейской индустрии сантехники. Компания известна своим опытом в области встраиваемых систем и скрытых бачков, революционизирующих дизайн ванных комнат. Приверженность Geberit технологическим достижениям, таким как бесконтактная промывка и водосберегающие решения, ставит ее в число лидеров отрасли.

Villeroy & Boch AG

Немецкая компания Villeroy & Boch, история которой восходит к 1748 году, является синонимом элегантности и качества сантехники. Разнообразный ассортимент продукции компании включает унитазы, ванны, умывальники и аксессуары. Компания Villeroy & Boch славится своим неподвластным времени дизайном и способностью сочетать традиционное мастерство с современными инновациями.

Ideal Standard International

Ideal Standard International со штаб-квартирой в Бельгии является ключевым игроком на европейском рынке сантехники. Компания может похвастаться богатым наследием и стремлением создавать функциональные и эстетически привлекательные решения для ванных комнат. Ideal Standard известна своим сотрудничеством с известными дизайнерами, результатом которого являются продукты, сочетающие стиль с практичностью.

Duravit AG

Немецкий производитель Duravit известен своим современным и авангардным дизайном сантехники. Ассортимент продукции компании включает высококачественную мебель для ванных комнат, ванны и умывальники. Стремление Duravit к устойчивому развитию проявляется в использовании экологически чистых материалов и энергоэффективных производственных процессов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-10-2017, 17:49
Какая сантехника является наиболее полезной для покупателя?
25-07-2013, 17:24
Монтаж сантехники в Санкт-Петербурге
1-05-2018, 11:27
Бытовая техника для кухни Alveus
21-09-2016, 00:05
Как выбрать сантехнику?
27-10-2023, 21:53
Особенности оргстекла компании Polygal Vostok
18-04-2023, 18:33
ООО "РОБМЕТАЛЛСТАЛЬ" — удобные условия приобретения металла и металлопроката в Москве и области

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
0
166
Вчера, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
0
161
30-01-2024, 12:27
На Пулковском шоссе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
344
27-01-2024, 00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
Наверх