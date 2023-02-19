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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Межкомнатные двери: как не ошибиться с выбором?

Межкомнатные двери: как не ошибиться с выбором?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PxHere
Невозможно представить дом без дверей. Внешние защищают его от холода или жары, а также от нежелательных посетителей.

Невозможно представить дом без дверей. Внешние защищают его от холода или жары, а также от нежелательных посетителей. В свою очередь, межкомнатные двери дают возможность манипулировать циркуляцией воздуха в помещении или обеспечивать приватность. Что следует знать о выборе дверей и какие аспекты необходимо учитывать?

Двери с притвором

Можно с уверенностью сказать, что это самые часто выбираемые межкомнатные двери. Они хорошо сочетаются с большинством стилей, особенно с акцентом на классику и традиции. Петли в этих дверях видны, что значительно облегчает установку. Таким образом, край двери кажется гораздо менее массивным, поскольку он не соединяется с рамой.

Двери без притвора

В их случае дверные петли невидимы. Благодаря их скрытности дверь соединяется с рамой, из-за чего кажется очень массивной. Это решение особенно выбирают люди, которые интересуются индустриальными или минималистскими аранжировками.

Благодаря такому решению они становятся практически полностью незаметными, сливаясь со стеной. Единственным отличительным элементом будет дверная ручка. Использование такой конструкции будет работать в основном в минималистичных интерьерах. В зависимости от дизайна такие двери можно адаптировать к любому стилю, который требует утонченности и элегантности.

Коробка - что это?

Независимо от выбранного типа двери, она должна быть врезной. В противном случае сборка становится совершенно невозможной. В зависимости от модели коробка изготавливается из: 

  • металла, 
  • пластика,
  • дерева. 

Они делятся на регулируемые и фиксированные. Первые могут быть свободно адаптированы пользователем к стене. С другой стороны, фиксированные рамы не подлежат никаким модификациям.

При выборе дверной коробки, кроме технических параметров, следует учитывать и эстетику. По этой причине принято покупать дверную коробку в комплекте с дверью. Однородный материал и цвета — популярное, привычное сочетание. Однако можно приобрести оба компонента по отдельности. В этом случае важно идеальное соответствие размеров.

Как выбрать направление открывания двери?

Этот вопрос имеет большое значение. Дверь может открываться: 

  • вправо или влево, 
  • а также наружу или внутрь. 

Направление не может быть продиктовано случайно! Следует учитывать, в каком направлении дверь ни за что не зацепится. В некоторых случаях неверный выбор может сделать невозможным открытие двери и вход в комнату.

Как выбрать ручку?

Самым важным является размер, который должен быть пропорционален габаритам двери. Однако эстетическая согласованность дверной ручки с дверью не менее важна. Скандинавская дверь с ручкой в классическом стиле – конфигурация не слишком эстетичная. 

Также стоит подумать, будет ли дверь закрываться на ключ. В зависимости от этого параметра розетка ручки будет иметь специальное отверстие для замка.

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