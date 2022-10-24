Натуральный камень для отделки бани

Натуральный камень обладает высокой теплопроводностью и огнеупорностью, не боятся влаги, палящего солнца и высоких температур, и при этом имеют привлекательный вид. Плитка из талькомагнезита, змеевикового или талькового камня используется для облицовки печей, каминов, дымоходов, фасадов и внутренних стен помещений, где температура достигает 1000 °C. Она применяется также для отделки ванных комнат, бассейнов и саун. Печи, облицованные плиткой, смотрятся очень эффектно и оригинально. Приобрести камень для отделки бани можно в различном стиле.

Натуральный камень в интерьере бани

Используется декоративная натуральная плитка. Она бывает разных расцветок, размеров, форм и фактур. В последнее время на рынке появилось много видов керамической плитки, предназначенной для облицовки печей. Но в основном используются плитки из глазурованной керамики. Они устойчивы к высоким температурам, не боятся влаги и не растрескиваются. Для работы с плиткой требуется специальный инструмент, который можно приобрести в магазине. При работе с плиткой надо учитывать, что она легко поддается механическим воздействиям – царапинам и сколам. Преимущества натурального камня для отделки бани:

гигиеничность (не впитывает влагу, не накапливает грязь);

экологическая чистота (натуральный камень не выделяет никаких вредных веществ);

прочность (при правильном уходе камень прослужит очень долго);

легкость монтажа (плитка легко укладывается на любую поверхность).

Плитка для бани и сауны должна быть устойчивой к высокой температуре и влажности. Она имеет покрытие, которое препятствует воздействию высоких температур. Кроме того, она не горит и легко моется. Плитка может быть и керамической, и стеклянной. Из керамики изготавливают как отдельные элементы, так и целые панно или панно с имитацией камня. Стекло же используют для облицовки печей, каминов и для декоративных панно.

Облицовка печей

Для облицовки печей применяются различные материалы: кирпич, камень, керамическая плитка, искусственный камень и др. Кирпич является наиболее распространенным материалом для облицовки печей. При облицовке печи из кирпича следует учитывать некоторые особенности. Во-первых, кирпич должен иметь гладкую, ровную поверхность без выступов и трещин. Его поверхность должна быть не только гладкой, но и шероховатой, чтобы не образовывались на ней отложение сажи и копоти.