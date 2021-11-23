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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Где лучше покупать бетонную смесь для строительства

Где лучше покупать бетонную смесь для строительства

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Возведение современных зданий, различных построек и сооружений невозможно без бетона

Возведение современных зданий, различных построек и сооружений невозможно без бетона, который может быть использован как самостоятельный материал для фундамента и отдельных строительных блоков или как элемент крепления их готовых модификаций. Для масштабного строительства приобрести бетон в Ступино можно прямо с бетонного завода. Поставщик гарантирует его высокое качество, соответствие заявленной марке и оперативную доставку.

Преимущества поставки бетона с завода

Не стоит покупать бетонную смесь у частников, поскольку это связано с рисками приобрести продукцию несоответствующего качества, что может стать причиной проблем при использовании, с застыванием и при эксплуатации объекта. Приняв решение купить бетонный раствор, приготовленный на заводе, можно рассчитывать на такие преимущества, как:

  • качество продукции, соответствующее требованиям стандартов, за счет соблюдения технологии и работы системы контроля с задействованием сертифицированной лаборатории;
  • оперативная доставка специализированным транспортом – миксером, бетоновозом или АБН;
  • возможность оформление заказа на смеси в большом объеме;
  • сотрудничество со всеми видами клиентов, вне зависимости от их статуса – физ лицо или субъект хозяйствования в статусе индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Специфика покупки бетона

Прямые поставки смеси с бетонного завода осуществляются по договору поставки. В нем прописываются все аспекты сотрудничества, в том числе характеристики бетона и сроки его поставки. Доставка бетона по адресу заказчика проводится с задействованием спецтехниики. При этом на перевозимый в ней состав оформляется паспорт, в котором отображаются характеристики смеси:

  • дата и время погрузки, от которых зависят сроки использования и скорость проведения строительных работ;
  • объем;
  • степень морозостойкости;
  • класс прочности;
  • показатели подвижности;
  • водонепроницаемость.

Выводы

Бетон широко используется в строительной сфере и для реализации большого объема работ его приобретают в виде смеси. Чтобы быть уверенным, что состав приготовлен с соблюдением технологий и соответствует регламенту, следует его покупать напрямую с бетонного завода. При таком решении можно быть уверенным, что смесь будет легко использовать в любых погодных условиях, она застынет в предусмотренные сроки, а в процессе эксплуатации не будет растрескиваться и рассыпаться.

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