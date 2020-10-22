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Преимущества SEO продвижения сайтов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
seotemple.ru
После создания сайта задача веб-мастера заключается в том, чтобы повысить его позиции в различных поисковых системах.

После создания сайта задача веб-мастера заключается в том, чтобы повысить его позиции в различных поисковых системах. Для этого проводится поисковая оптимизация или SEO. Это комплекс работ, направленных на повышение позиций в поисковиках. Самостоятельно выполнить их сложно, поскольку здесь необходимо учитывать не только технические, но и поведенческие моменты. Гораздо эффективнее будет доверить работы опытным специалистам, которые предоставят гарантию результата.

Преимущества SEO

SEO продвижение сайта – мощный маркетинговый инструмент, который способствует развитию бизнеса. Этот метод продвижения имеет массу преимуществ:

1. SEO приносит качественный трафик. Маркетологи используют SEO в качестве комплексного интернет-маркетинга, придерживающегося входящей стратегии. Это предпочтительнее исходящих методов, которые включают холодный вызов, холодные электронные письма (спам-письма) и прерывистую рекламу.

Сначала разберемся с исходящей стратегией.

Чтобы повысить продажи, владелец бизнеса звонит потребителю, рассылает электронные письма (спам) или размещает рекламу на телевидении, рекламных щитах и т. д. Эти мероприятия проводятся для того, чтобы убедить потребителей купить товар или услугу, независимо от того, заинтересован ли потребитель в предложениях или нет. Этот сценарий подпадает под исходящий метод и его ставка довольно низкая.

Во входящем методе потребитель помещает запрос в строку поиска и обращается к сайту, чтобы получить информацию о продукте, услуге или любом предложении, в котором заинтересован. В этом случае он на 70% становится покупателем.

Согласно исследованиям, качественный трафик является самой высокой конвертацией (в лиды или продажи) при интернет-маркетинге. Поэтому очевидная выгода из SEO - целевой трафик.

2. SEO улучшает пользовательское мнение. Это жизненно важный фактор. Есть несколько ключевых факторов, влияющих на мнение пользователя о сайте:

  • Скорость загрузки сайта - если загрузка сайта занимает много времени, пользователи будут раздражены. Многие люди не будут ждать завершения загрузки страницы и покинут ресурс. Плюс, алгоритм поисковых систем включает скорость загрузки страниц в качестве фактора ранжирования - быстрые сайты продвигаются вверх в рейтинге.
  • Адаптивность сайта - сегодня использование мобильных телефонов для доступа к веб находится на небывало высоком уровне. Сайт должен правильно и быстро загружаться на любое мобильное устройство. В противном случае у него нет никаких шансов занять высокое место в серпах.

3. SEO экономит расходы на рекламу. Трафик, который предоставляет SEO, абсолютно бесплатен и экономит много денег на рекламу. Алгоритмы Google и других поисковых систем используют многие факторы, определяющие, какие веб-страницы должны отображаться после ввода запроса в строке поиска. Первая страница получает более 70% трафика абсолютно бесплатно. Таким образом, вам не нужно тратить много денег на рекламу.

4. SEO создает доверие к бренду. Если сайт входит в ТОП-10 поисковика, позиция указывает на то, что Google доверяет ресурсу. Следовательно, сайт получит доверие пользователей.

При этом нужно учитывать, что SEO занимает достаточно много времени для достижения поставленной цели и это нужно учитывать, выбирая метод продвижения сайта. Процесс включает ряд мероприятий, каждое из которых требует усилия. Обычно результаты появляются через 3-6 месяцев, но они стоят потраченного времени, средств и усилий.

Если у вас возникли вопросы по полному циклу разработки сайтов и их продвижению, вы можете их задать специалистам компании SeoTemple.

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