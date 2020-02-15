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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Бесплатные способы продвижения сайта

Бесплатные способы продвижения сайта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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В данной статье вы узнаете о 5 бесплатных способов продвижения сайта.

В данной статье вы узнаете о 5 бесплатных способов продвижения сайта. Бесплатно продвигать сайт в нынешнем году – не самая хорошая идея, так как сейчас чем больше грамотно влил денег – тем больше результатов получил, но тем не менее для общего ознакомления можно рассказать и о бесплатных способах продвижения – в конце концов их можно применять в самом начале продвижения сайта. Для тех, кто хочет доверить продвижение профессионалам, советуем заглянуть на https://seo.artox-media.ru/.

Первый способ продвижения сайта – это написание качественного и уникального контента объёмом 5000-7000 символов, с оптимизацией. Для грамотной оптимизации вам необходимо использовать один ключевой запрос в самом начале статьи, два ключевых запроса в середине статьи и один ключевой запрос в само конце статьи. Используйте качественные картинки в статье. В заголовке статьи используйте ключевой запрос. Если есть возможность, то в идеале использовать 5-10 ключевых слов, но если это попробует сделать новичок, то в таком случае, вероятнее всего, он просто получит переоптимизацию.

Второй способ продвижения сайта – использование специальных каталогов, которые помогут вам получить высокие места в топе поисковых систем. Старайтесь только выбирать такие каталоги, регистрация в которых не убьёт ваш ресурс, иначе вы можете получить бан от одной из самых жестокий поисковых систем -Яндекса, который банит очень часто и порой даже непонятно, за что. Конечно вы можете попробовать написать в службу поддержки, все таки это не Фейсбук, где банят за шаг влево, но тем не менее вряд ли вас разбанят, если вы зарегистрируетесь не там, где положено.

Третий способ продвижения сайта – ручное размещение ссылки своего сайта на различные площадки, доски объявления, группы в социальных сетях и так далее. Конечно, это можно сделать и платно, но в данной статье разбираются именно бесплатные способы продвижения – здесь вы платите своим временем. Если тратить по 3-5 часов в день, то уже в течении месяца вы получите отличную рекламу для своего сайта – конечно многие ссылки будут удалены, но многие и останутся. И этим стоит воспользоваться.

Четвёртый способ продвижения сайта – создать сайт (онлайн журнал), набрать там аудиторию и вести аудиторию на свой сайт. Гораздо проще продвинуть онлайн журнал и потом вести аудиторию именно на свой сайт.

Пятый способ продвижения сайта – раскрутка социальных сетей (легко достигается при помощи различных сервисов или просто добавления в друзья), после чего в статусе вы ставите ссылку на свой сайт. Вполне вероятно, что многие зайдут к вам на ресурс.

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