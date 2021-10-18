Почему стоит покупать квартиры в новостройках?

Во многих случаях новостройки привлекают покупателя выгодной ценой, но далеко не всегда. Почему же многие наши соотечественники предпочитают приобретать жилье именно в новых домах? Как известно, рынок жилья отличается высоким уровнем конкуренции. Поэтому цены на недвижимость снижаются постоянно. Убедиться в этом можно посетив сайт https://smolhouse.by/ где представлены уникальные предложения.

На что обратить внимание

В последнее время можно наблюдать тенденцию снижения цен даже на малометражное жилье, которое раньше считалось очень дорогим. К тому же, квартиры в новостройках имеют массу неоспоримых преимуществ:

При покупке квартиры в новом доме покупатель получает право собственности на имущество, в том числе и на земельный участок под домом, а не на «пустышку». Это означает, что после завершения всех строительных работ и сдачи квартиры она всегда будет принадлежать владельцу лично.

Поиск подходящего варианта покупки квартиры иногда может затянуться на годы, особенно если речь идет о вторичном жилье. С новостройками дело обстоит совсем другим образом. В случае приобретения квартиры в строящемся доме или в уже готовом доме, можно сразу же въезжать в новую квартиру, не дожидаясь ее оформления в собственность. Как правило, сроки передачи дома и ключей от квартиры зависят от стадии строительства здания.

Квартиры в новостройках

Прежде всего, потому, что это наиболее надежный и безопасный способ вложения денежных средств. В отличие от квартир на вторичном рынке, новостройки имеют ряд существенных преимуществ:

На этапе строительства, цена на объект значительно ниже, чем цена готового жилья. Это происходит потому, что дом еще не введен в эксплуатацию, а застройщики зачастую предоставляют скидку на стоимость квадратного метра. При покупке квартиры в новостройке можно сразу же оформить право собственности на нее. Возможность получения ипотеки от надежных банков под низкий процент и беспроцентную рассрочку от застройщика. Высокая степень безопасности сделки. Покупая квартиру в строящемся доме, вы получаете документы, подтверждающие право собственности.

В новых домах, как правило, все квартиры оборудованы по последнему слову техники. По статистике, почти каждая семья стремится улучшить свои жилищные условия, переезжая из одного дома в другой. Чаще всего для этого используется ипотечный кредит, но нередко люди прибегают к покупке недвижимости на рынке вторичного жилья. Это в первую очередь обусловлено экономией времени.