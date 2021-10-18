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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Почему стоит покупать квартиры в новостройках?

Почему стоит покупать квартиры в новостройках?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Во многих случаях новостройки привлекают покупателя выгодной ценой, но далеко не всегда.

Во многих случаях новостройки привлекают покупателя выгодной ценой, но далеко не всегда. Почему же многие наши соотечественники предпочитают приобретать жилье именно в новых домах? Как известно, рынок жилья отличается высоким уровнем конкуренции. Поэтому цены на недвижимость снижаются постоянно. Убедиться в этом можно посетив сайт https://smolhouse.by/ где представлены уникальные предложения.

На что обратить внимание

В последнее время можно наблюдать тенденцию снижения цен даже на малометражное жилье, которое раньше считалось очень дорогим. К тому же, квартиры в новостройках имеют массу неоспоримых преимуществ:

При покупке квартиры в новом доме покупатель получает право собственности на имущество, в том числе и на земельный участок под домом, а не на «пустышку». Это означает, что после завершения всех строительных работ и сдачи квартиры она всегда будет принадлежать владельцу лично.

Поиск подходящего варианта покупки квартиры иногда может затянуться на годы, особенно если речь идет о вторичном жилье. С новостройками дело обстоит совсем другим образом. В случае приобретения квартиры в строящемся доме или в уже готовом доме, можно сразу же въезжать в новую квартиру, не дожидаясь ее оформления в собственность. Как правило, сроки передачи дома и ключей от квартиры зависят от стадии строительства здания.

Квартиры в новостройках

Прежде всего, потому, что это наиболее надежный и безопасный способ вложения денежных средств. В отличие от квартир на вторичном рынке, новостройки имеют ряд существенных преимуществ:

  1. На этапе строительства, цена на объект значительно ниже, чем цена готового жилья. Это происходит потому, что дом еще не введен в эксплуатацию, а застройщики зачастую предоставляют скидку на стоимость квадратного метра.
  2. При покупке квартиры в новостройке можно сразу же оформить право собственности на нее.
  3. Возможность получения ипотеки от надежных банков под низкий процент и беспроцентную рассрочку от застройщика.
  4. Высокая степень безопасности сделки. Покупая квартиру в строящемся доме, вы получаете документы, подтверждающие право собственности.

В новых домах, как правило, все квартиры оборудованы по последнему слову техники. По статистике, почти каждая семья стремится улучшить свои жилищные условия, переезжая из одного дома в другой. Чаще всего для этого используется ипотечный кредит, но нередко люди прибегают к покупке недвижимости на рынке вторичного жилья. Это в первую очередь обусловлено экономией времени.

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