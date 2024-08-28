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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 12 » Что такое кадровые услуги?

Что такое кадровые услуги?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
smartmove-hr.ru
Профессиональное управление персоналом играет весомую роль в успехе любой компании.

Профессиональное управление персоналом играет весомую роль в успехе любой компании. Важно понимать, что кроме подбора сотрудников каждая фирма нуждается в грамотном ведении документации и отчетности. Кадровые услуги позволяют делегировать большой объем работы и быть полностью уверенным в точности ее выполнения.

Найм персонала

Кто предоставляет кадровые услуги

Сопровождение предоставляют специализированные фирмы и консалтинговые компании. Агентства обладают опытом и навыками в области управления персоналом и трудового законодательства. Такие организации предлагают широкий спектр услуг, начиная от подбора персонала и заканчивая ведением кадрового учета и отчетности. В их штат входят опытные специалисты, такие как кадровики, юристы и консультанты по трудовому праву, что обеспечивает высокий уровень обслуживания и соответствие всем нормативным требованиям.

Что входит в кадровые услуги

Комплекс кадровых услуг охватывает все аспекты управления персоналом, от подбора и обучения сотрудников до их адаптации и мотивации. Рассмотрим основные виды работ, которые предоставляют кадровые агентства.

  1. Аудит. Услуга включает проверку состояния всех документов компании на соответствие законодательству. Аудиторы анализируют трудовые договоры, личные дела сотрудников, приказы и другие документы. Этот процесс позволяет выявить потенциальные риски и нарушения, а повысить уровень юридической грамотности организации.
  2. Восстановление документации. Процедура необходима в случае потери, повреждения или серьезных ошибок в ведении документации. Специалисты помогают восстановить: трудовые книжки, личные дела сотрудников, приказы и другие важные бумаги, обеспечивая их правильное оформление и регистрацию.
  3. Создание учета кадров. Такая услуга актуальна для новых компаний, которые только начинают свою деятельность. Агентства помогают организовать систему учета персонала, разрабатывают необходимые регламенты и процедуры, обеспечивают правильное ведение кадровых документов и их соответствие законодательству.
  4. Отчетность. Подготовка и составление документов включает регулярное составление и сдачу всех необходимых отчетов в контролирующие органы. Это может касаться трудовых договоров, зарплаты, численности сотрудников и т.д.
  5. Ведение кадрового учета. Это постоянная работа по управлению персоналом, включающая в себя оформление приема и увольнения сотрудников, учет рабочего времени. Кроме того, выполняется составление графиков отпусков, контроль за соблюдением трудового законодательства и внутренних регламентов компании.

Рекрутинг

Кадровые услуги – это система мероприятий, направленных на эффективное управление персоналом и соблюдение трудового законодательства. Комплекс включает большой объем работы с документацией. При этом агентства предоставляют гарантии на юридическое сопровождение.

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