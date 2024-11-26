Удаление татуажа: что нужно знать перед процедурой

ента новостей

18:00
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов на ташкентском турнире «Кубок Президента» набрал 3 очка за 6 туров и занимает 70-е место, у Ивана Землянского – 3,5 очка и 29-е место
17:19
Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»
13:28
Петербуржцы могут платить налоги через МФЦ
12:45
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «В.Клюев», «ПК-145» и «Перекат»
12:09
Недвижимость подорожала из-за метро
10:30
В Южной Корее мужчина осужден за переедание
10:14
В Пакистане массовые протесты и столкновения с властями
09:49
Полицейские поймали жителя Сахалинской области, обманувшего пенсионерку с улицы Передовиков
09:46
Банки СПб оказались под санкциями
09:41
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
09:17
Средний чек в магазинах вырос
21:55
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь с победы чёрными начал защиту своего титула в сингапурском матче с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем
20:52
Итоги 16-го тура РПЛ: «Зенит» лидирует, «Краснодар» преследует, а самым ярким матчем стала крупная победа «Спартака» над «Локомотивом»
20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
12:30
Выставка «Прозрачный мир»
12:24
Выставка «Подняться, но не улететь»
11:05
В Петербурге ветераны войск правопорядка передали раненым на СВО гуманитарную помощь
10:38
Разводку моста через Свирь перенесли по погодным условиям
10:29
В Сланцах поймали подозреваемого в краже из ювелирного магазина
09:52
На площади Стачек задержали подозреваемого в стрельбе
09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
09:41
На Васильевском острове задержали стрелка с балкона
09:34
Комитет Госдумы одобрил штрафы за повторную утечку персональных данных
09:28
В Тосненском районе в ДТП "Лады" с "Москвичом" пострадали три человека
09:20
В поселке Новоселье столкнулись автобус и фуры. Пострадало 11 человек
08:57
Сезон самокатов завершен
08:29
Президент расширил полномочия властей СПб
22:20
Завершился этап Гран-При по фигурному катанию «Невский лёд»: у одиночников победил Владислав Дикиджи, в парах лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
22:11
Волейбольный «Зенит» Владимира Алекно порадовал победой над неудобным соперником – московским «Динамо»: Владислав Бабкевич набрал 22 очка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Разное » Удаление татуажа: что нужно знать перед процедурой

Удаление татуажа: что нужно знать перед процедурой

0
Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
jollyclinic.ru
Удаление татуажа избавит от рисунков на коже, будь то неудачная коррекция бровей, стрелки или губы.

Удаление татуажа избавит от рисунков на коже, будь то неудачная коррекция бровей, стрелки или губы. Сегодня существуют различные методы, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Прежде чем решиться на процедуру, важно ознакомиться с ключевыми аспектами, чтобы понимать, чего ожидать. Загланите на сайт https://jollyclinic.ru/udalenie-tatuazha.

Почему удаление татуажа может понадобиться?

Причины, по которым клиенты решаются на удаление, могут быть самыми разными:

  1. Неудачный результат. Иногда пигмент ложится неровно, цвет получается слишком ярким или совсем не подходит.
  2. Изменение моды или предпочтений. Что было актуально несколько лет назад, сегодня может выглядеть устаревшим.
  3. Смена образа. Например, форма бровей или цвет губ больше не соответствуют новому стилю.
  4. Аллергия. Реакция на пигмент или его компоненты может потребовать полного удаления.

Основные методы удаления татуажа

Существует несколько методов, которые используются для удаления пигмента:

  1. Лазерное удаление. Один из самых популярных способов. Лазер воздействует на пигмент, разрушая его и способствуя выведению через лимфатическую систему. Подходит для большинства видов татуажа.
  2. Ремуверы. Это специальные химические составы, которые вводятся под кожу для разрушения пигмента. Эффективно при глубоком залегании краски.
  3. Дермобразия. Метод механического воздействия, при котором снимаются верхние слои кожи.

Как подготовиться к процедуре?

Перед тем как отправиться на удаление, стоит принять несколько важных шагов:

  • Консультация с мастером. Убедитесь, что специалист обладает опытом и лицензией.
  • Оценка состояния кожи. Если на участке присутствуют воспаления или раздражения, процедуру стоит отложить.
  • Изучение противопоказаний. Некоторые методы не рекомендуются при беременности, кожных заболеваниях или наличии онкологических диагнозов.

Интересные факты о процедуре

  • Лазерное удаление становится менее болезненным благодаря новым технологиям охлаждения кожи.
  • Некоторые старые пигменты, особенно красные и зеленые, могут удаляться сложнее, чем черные.
  • Ремуверы часто используются для корректировки ошибок, оставшихся после неудачного лазерного воздействия.

Подведем итоги

Удаление татуажа — это эффективный способ вернуть коже натуральный вид или подготовить её к новому перманентному макияжу. Однако важно помнить, что успех процедуры зависит от профессионализма мастера и выбранного метода. Чтобы добиться наилучшего результата, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-08-2024, 15:31
Как выбрать специалиста для межресничного татуажа: на что обратить внимание
24-01-2023, 22:45
Косметологические процедуры
30-12-2016, 22:49
Перманентный макияж с позиции выгодной инвестиции в себя и свою красоту
29-07-2023, 20:50
Удаление кисты зуба
19-08-2022, 14:14
Как убрать татуировку
20-01-2020, 20:31
Удаление зуба мудрости ультразвуком

Происшествия на дорогах

25-11-2024, 20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
25-11-2024, 20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
25-11-2024, 09:28
В Тосненском районе в ДТП "Лады" с "Москвичом" пострадали три человека
Наверх