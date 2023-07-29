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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Удаление кисты зуба

Удаление кисты зуба

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
belgraviadent.ru
Кистой зуба называют новообразование в виде пузыря, который наполнен жидкостью или гноем, возникающее как защитная реакция организма на развитие инфекционного процесса или травмирования зуба.

Кистой зуба называют новообразование в виде пузыря, который наполнен жидкостью или гноем, возникающее как защитная реакция организма на развитие инфекционного процесса или травмирования зуба. Бывает разных размеров и форм, и может возникать в одиночной и множественной форме у людей разного возраста.

Наиболее распространенными факторами, способствующими ее образованию, являются:

  • пульпит или воспаление корневых каналов;
  • зубной камень, образующийся из-за недостаточной гигиены ротовой полости и накопления налета;
  • механическое повреждение зуба, например, вследствие несчастного случая или брекетов;
  • продвижение кариозной ткани внутрь зуба.

Для подтверждения диагноза киста стоматолог выполняет ряд диагностических процедур:

  • визуальный осмотр или пальпирование ротовой полости и околочелюстных областей;
  • рентгенографию для определения размеров, формы и расположения кисты, а также ее воздействие на окружающие ткани;
  • компьютерную томографию (КТ): КТ сканирование предоставляет детальные 3D изображения, что помогает более точно определить характер образования;
  • биопсию, чтобы исключить возможность злокачественных образований.

Возможность удаления кисты зуба без удаления самого зуба зависит от характера образования и его размеров, а также от состояния зуба и окружающих тканей. Если киста небольшая и не оказывает давления на зуб или не приводит к его разрушению, то в некоторых случаях возможно ее лечение без удаления зуба.

Однако в более серьезных случаях или при отсутствии альтернативных методов лечения может потребоваться удаление как кисты, так и зуба. Решение о методе лечения принимается стоматологом на основе комплексной оценки состояния пациента и обсуждается с ним.

Какие способы лечения кисты существуют?

Эндодонтическое лечение. Если киста образовалась вследствие воспаления корневых каналов, может потребоваться проведение эндодонтического лечения, направленного на удаление воспаления и заполнение корневых каналов для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Хирургическое вмешательство. В более сложных случаях может потребоваться хирургическое удаление кисты зуба. Этот метод применяется, когда киста имеет большие размеры, влияет на зубы или окружающие ткани.

Марсупиализация. В некоторых случаях стоматолог может рекомендовать процедуру марсупиализации, которая позволяет освободить кисту от содержимого и провести дренаж для предотвращения ее повторного образования.

Терапевтическое лечение. Стоматолог может рекомендовать лекарственную терапию, направленную на устранение воспаления и уменьшение размеров кисты.

В заключение, киста зуба является серьезной патологией, требующей своевременных диагностических мероприятий и лечения. Благодаря использованию современных методов диагностики, включая рентгенографию и КТ, у стоматологов есть возможность точно определить характер кисты и разработать эффективный лечебный план. В некоторых случаях удаление кисты возможно без удаления зуба, однако при необходимости стоматолог может рекомендовать удаление как кисты, так и зуба для достижения наилучших результатов и восстановления здоровья ротовой полости пациента.

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