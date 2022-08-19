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Питерец.ру » Статьи » Разное » Как убрать татуировку

Как убрать татуировку

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
nettattoo.ru
Желание выглядеть лучше присуще практически всем людям.

Желание выглядеть лучше присуще практически всем людям. Мужчины и женщины, парни и девушки прилагают к этому серьезные усилия. Подбирается соответствующая одежда, макияж, прическа и другое.

Иногда для украшения собственного тела делаются татуировки. Когда на такой шаг идут осознанно, принимая во внимания все последствия, проблем не возникает. Однако некоторые люди решаются сделать тату в порыве эмоций, а потом сожалеют об этом.

Причин здесь несколько:

  • изменившаяся жизненная позиция;
  • тату перестала быть актуальной;
  • полученный результат не совпал с ожиданиями.

В результате возникает желание избавиться от сделанной татуировки. Но где найти такую возможность? Как удалить рисунок, который когда-то радовал глаз, но со временем стал ненавистным?

Возможность удаления

Конечно же, избавиться от татуировки можно. Эта задача не из простых, но входит в категорию выполнимых. Так что вместо депрессии и разочарования лучше заняться поиском наиболее подходящего способа.

Существует несколько методов удаления тату, в их числе:

  • лазерный;
  • кислотный;
  • дермабразия;
  • электрокоагуляция;
  • криодеструкция;
  • хирургическое иссечение.

Большинство этих способов устарели и почти не применяются в настоящий момент. Актуальным остается удаление с помощью лазера. Этот наиболее эффективный метод, гарантирующий полное сведение тату в 95% случаях.

Остальные способы не дают должного результата, а иногда и вовсе становятся причиной возникших осложнений.

Куда обращаться

Для удаления татуировок лучше всего обращаться к профессиональным косметологам. Это может быть специализированная клиника или салон красоты. Важно, что кометолог имел опыт такой работы.

Большое значение также имеет используемое оборудование. Например, в Петербурге профессионалы нередко применяют неодимовый лазер. Это оборудование обеспечивает комфортное выполнение процедуры.

Рекомендации

Если вы решили свести татуировку, не торопитесь соглашаться на первый попавшийся вариант. Найдите надежный салон, клинику или центр, где работают квалифицированные специалисты. Еще обязательно поинтересуйтесь, каким методом будут удалять тату.

Доверяйте только профессионалам, работающим с лазером. Большим плюсом станет применением неодимового лазера. Многие центры приобретают это оборудование, поскольку оно отлично зарекомендовало себя в работе. Неодимовый лазер для удаления татуировок Спб – лучший выход из сложившейся ситуации.

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