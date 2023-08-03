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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Обувь » Какие кроссовки модные летом 2023

Какие кроссовки модные летом 2023

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Любительницам лаконичной классики самое время с гордостью носить привычную обувь и радоваться. Ведь этим летом кроссовки в стиле ретро как никогда популярны.

Любительницам лаконичной классики самое время с гордостью носить привычную обувь и радоваться. Ведь этим летом кроссовки в стиле ретро как никогда популярны. Легендарные модели, которые выпускаются уже несколько десятилетий, сейчас смотрятся не отжившими свое, а максимально актуальными и подходящими для ультратрендовых образов: с кроп-топами, объемными джинсами, мини-платьями.

Летние кроссовки не обязательно должны быть стилизованы под ретро. Инфлюэнсеры с удовольствием носят и объемные модели, яркие или однотонные. В тренде кроссовки с утолщенной необычной подошвой, модели с прозрачными вставками. Всеобщую любовь и популярность заслужили высокие модели, которые раньше носили в основном спортсмены. Но те времена прошли, и теперь обувь, закрывающая щиколотку, любима в том числе и модницами — это отличная пара к юбке или шортам, которая хорошо уравновешивает воздушный верх и выравнивает пропорции фигуры. Но главные тренды все же разделились по нескольким направлениям.

Ретро в тренде

70-е и 80-е годы напоминают о себе если не всеобъемлющими гардеробными веяниями, то как минимум обувными. Кроссовки с нарочито лаконичной формой не выбиваются из простых комфортных кэжуал-образов. Но не стоит считать их из-за этого скучными. Наоборот, такая обувь позволит дополнять самые разные комплекты, а когда от нее потребуется акцентность, то можно будет обратить внимание на яркие модели. Но однотонная пара с неяркими полосками вполне может считаться базой наряду с черной водолазкой и прямыми синими джинсами.

Еще не ugly shoes, но уже не просто кроссовки

Тренд на особенно «страшненькую» обувь прошел, но кроссовки все так же остаются максимально объемными, с крупной выделяющейся рельефной подошвой. Такая обувь перетягивает на себя внимание в образе, поэтому хорошо вписывается в лаконичные комплекты, где требуется подчеркнуть объем и фактуру. Плюс в том, что ограничений в цветовой гамме нет. Можно остановиться на черной или белой базе, в том числе с сочными контрастными элементами, а можно заглянуть в царство ярких цветов и уйти оттуда с ярко-розовыми (в тему барбикора) или голубыми кроссовками.

Спортивные беговые модели

Футуристичные кроссовки сбавили в популярности, а вот удобные беговые вернули позиции и теперь вправе участвовать в самых трендовых образах. Есть масса плюсов: такие модели могут быть однотонными и кислотно-яркими, максимально объемными и минималистичными. Главное одно: это не только трендово, но и очень удобно.

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