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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Мужской костюм с жилеткой: элегантная классика

Мужской костюм с жилеткой: элегантная классика

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
keyman.by
Мужской костюм с жилеткой – неустаревающая классика. Уместен в деловой обстановке. Подойдет для торжественных мероприятий.

Мужской костюм с жилеткой – неустаревающая классика. Уместен в деловой обстановке. Подойдет для торжественных мероприятий. Комплект одежды добавляет разнообразия в образ. Делает лук стильным и современным. Считается символом элегантности. Указывает на утонченный вкус и безупречный стиль.

Из чего состоит комплект одежды?

Костюм должен сидеть идеально. Обратитесь к продавцу, чтобы он помог подобрать правильный размер. Стандартный комплект включает три элемента:

  1. Пиджак. Верхняя часть поверх рубашки. Бывает одно- или двубортным. Отличается количеством пуговиц.
  2. Брюки. Нижняя часть. Обычно выполнена из того же материала, что и пиджак.
  3. Жилетка. Дополнительный элемент. Надевается под пиджак. Имеет V-образный вырез.

Если не уверены, с выбором цвета. Остановитесь на классическом черном, сером или темно-синем. Хотите добавить образу индивидуальности. Выберите вариант в клетку или полоску.

мужской костюм с жилеткой

Виды жилетов

Существует несколько основных жилетов. По количеству пуговиц бывают однобортными и двубортными. Первый вариант распространенный. Имеет один ряд пуговиц. Подходит для классических и неформальных образов. Второй формальный. Лучший выбор для деловых встреч, официальных мероприятий.

По фасону:

  • Классический прямого кроя с V-образным вырезом для любой фигуры. Сочетается с любым костюмом.
  • Приталенный. Слегка сужается к талии. Подчеркивает фигуру. Добавляет образу современности.
  • Без воротника. Отличается расслабленным стилем. Носиться как с костюмом, так и с джинсами.

Не бойтесь экспериментировать, выбирайте жилет, который нравится. В дополнение к костюму он идеально подходит для формальных мероприятий. Его не стыдно надеть на свадьбу или деловую встречу. Не подведет на вечеринке или во время дружеских посиделок.

Как выбрать жилет?

Для стройной фигуры подойдет приталенная модель. Для полной классический вариант прямого кроя. В зависимости от ситуации и образа, можно добавить галстук. Это популярное дополнение к комплекту. Платок в нагрудном кармане добавит луку элегантности. При выборе необходимо учитывать:

  • Цвет. Должен сочетаться с пиджаком и брюками.
  • Материал. Выбирается по аналогии с цветом комплекта.
  • Размер. Должен сидеть по фигуре, не сковывая движений.
  • Фасон. Обязан соответствовать стилю и вкусу.

При покупке в магазине непременно примерьте вещь. Это поможет оценить комфорт и посадку по фигуре. Мужской костюм с жилеткой – часть гардероба мужчины с изысканным вкусом. С его помощью можно создать множество неповторимых образов для конкретной ситуации.

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