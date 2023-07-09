Интернет-магазин парфюмерии рейтинг лучших в России

В последнее время возросла популярность парфюмерных интернет-магазинов. Осуществить покупку в сети проще и дешевле, особенно, если необходимо приобрести уже полюбившийся аромат. Интернет-площадки дают возможность покупателям приобрести качественную и оригинальную продукцию по привлекательной цене, находясь дома, в комфортной обстановке. Прежде чем сделать покупку в незнакомом для себя месте, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших парфюмерных интернет-магазинов на ресурсе ShopRadar.

Интернет-магазин «Aromacode»

Aromacode – это российский интернет-магазин парфюмерии и косметики, который не имеет розничных магазинов и предлагает исключительно онлайн-шоппинг. На сайте представлена оригинальная продукция известных брендов: EscentricMolecules, Montale, Kilian, Byredo и других.

В ассортименте мужской, женский и детский парфюм. А для тех, кто хочет попробовать новый аромат представлена коллекция пробников в объемах от 1 до 3 мл.

В момент оформления первого заказа каждый клиент становится участником скидочной программы и получает дисконтную карту со скидкой в 5%. Скидка применима ко всем товарам, представленным на сайте: парфюм, уходовые и косметические средства.

Доставка заказов осуществляется посредством курьерских служб в пункты выдачи, постоматы, а также Почтой России. Уточнить сроки доставки и получить консультацию относительно парфюмерии всегда можно у квалифицированных менеджеров интернет-магазина.

Интернет-магазин «Pompadoo»

Интернет-магазин Pompadoo появился совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны среди фанатов косметики и парфюмерии. На сайте представлен широкий ассортимент товаров для мужчин и женщин. Помимо парфюмерии можно приобрести уходовые средства, декоративную косметику и аксессуары.

Компания предлагает оригинальные товары от известных брендов, среди которых: Hugo Boss, Lacoste, BrunoBanani, Chanel, Kenzo, TomFord, Armani и другие. По сниженной стоимости можно приобрести тестеры любимых ароматов и пробники новинок. Доставка осуществляется по всей России. Компания принимает оплату любыми удобными способами: наличными при получении заказа, банковской картой или переводом, на электронные кошельки.

Интернет-магазин «Элизе»

В интернет-магазине «Элизе» представлены практически все популярные парфюмерные бренды. В настоящее время это интернет-магазин с самым широким ассортиментом товаров, который является поставщиком таких брендов, как: Brocard, Chloe, Zeitun, Nature S и PacoRabanne и других.

Доставка осуществляется по всей России. Помимо парфюмерии можно приобрести средства для лица, тела и волос. На еженедельной основе обновляется ассортимент товаров в разделе «Акции и скидки», что позволяет пользователям приобрести любимые средства по выгодным ценам.