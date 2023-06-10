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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Косметика » Бензоилпероксид в косметике для проблемной кожи

Бензоилпероксид в косметике для проблемной кожи

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
goldstick.ru
По сравнению с другими активными веществами, косметика для проблемной кожи и борьбы с прыщами, содержит салициловую кислоту, но пероксид бензоила сложнее найти в продаже

Бензоилпероксид в косметике для проблемной кожи

Если у вас склонная к акне кожа или вы боретесь с воспалениями, вы, возможно, слышали о пероксиде бензоила - ингредиенте, который широко рекламируется как эффективное средство для удаления пятен от акне. А может быть, и нет. По сравнению с другими активными веществами, косметика для проблемной кожи и борьбы с прыщами, содержит такие активы как салициловая кислота, но пероксид бензоила сложнее найти в продаже, что приводит к путанице в вопросе о том, как его получить и почему вы захотите использовать именно его, а не другие более популярные товары.

Что такое пероксид бензоила?

«Бензоилпероксид — это органический пероксид, который действует как неспецифический окислитель», - говорит Дмитрий Шалугин, руководитель магазина косметики и парфюмерии GOLDSTICK. «Проще говоря, она работает, высвобождая кислород на коже, чтобы помочь уничтожить болезнетворные бактерии». Важно, что бактерии не так легко вырабатывают устойчивость к пероксиду бензоила, как это бывает в случае с антибиотиками, а значит, при необходимости вы можете использовать его более длительное время.

Этот ингредиент чаще всего встречается в форме геля для точечного лечения, но его также можно использовать в жидких средствах для умывания или кремах (часто в более низкой концентрации). Некоторые средства для тела, направленные непосредственно на борьбу с высыпаниями, также содержат пероксид бензоила, как и несколько отшелушивающих средств, предназначенных для лечения закупоренных пор.

Бензоилпероксид в косметике для проблемной кожи

Почему Бензоилпероксид полезен для лечения акне?

«Все лучшие средства для лечения акне действуют сразу по нескольким направлениям, и перекись бензоила не является исключением», - говорит Дмитрий. «Во-первых, это мощный антисептик, то есть он уменьшает количество бактерий на поверхности кожи».

Это также противовоспалительное средство (идеально подходит для борьбы с прыщами, которое является воспалительным заболеванием кожи), и оно помогает очистить забитые поры.

Перекись бензоила считается одним из самых эффективных безрецептурных средств для уменьшения количества бактерий, вызывающих акне, и для борьбы с воспалением, которое провоцирует акне. Он может быстро взять воспаления под контроль, потому что распадается на кислород на коже, уменьшая размножение бактерий (известных как C. acnes), которые играют ключевую роль в большинстве форм акне.

Какой процент перекиси бензоила лучше всего использовать?

«Бензоилпероксид встречается в концентрации от 2,5 до 10 процентов», - объясняет Дмитрий. «10-процентные концентрации пероксида бензоила часто считаются слишком раздражающими и могут иметь побочные эффекты, такие как сухость, шелушение кожи и, возможно, увеличение количества высыпаний. Я рекомендую начать с 2,5-процентной концентрации, применяемой дважды в день, и подождать несколько недель, чтобы посмотреть, как реагирует ваша угревая сыпь».

Затем, если вы не видите желаемых результатов, переходите на 5-процентную концентрацию. Исследования показали, что эта концентрация может быть столь же эффективной, как и 10-процентная, но без риска видимых побочных эффектов.

Помните, независимо от того, страдаете ли вы чувствительностью или нет, важно следовать золотому правилу использования активных веществ для ухода за кожей: начинать с самого низкого процента и постепенно повышать концентрацию, чтобы избежать раздражения эпидермиса.

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