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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Достоинства и недостатки натуральной косметики

Достоинства и недостатки натуральной косметики

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Спрос на натуральные косметические продукты стремительно растет.

Спрос на натуральные косметические продукты стремительно растет. Для многих ее использование является частью жизненной философии – делать что-то хорошее не только для кожи, но и для окружающей среды. Тем не менее, «химия» в косметике не обязательно должна быть плохой, так же как «природа» не всегда безвредна.

Натуральная косметика идеально подходит большинству женщин для ухода за кожей и поддержания цвета лица. Однако если определенные природные вещества провоцируют аллергическую реакцию, если кожа подвержена стрессу, натуральная косметика – не всегда лучший выбор.
Например, нужно знать, от чего следует полностью отказаться, чтобы использовать строго «чистую натуральную косметику».

Пептиды

Они активируют клетки и поддерживают их функции. Пептиды синтезируются и используются в некоторых натуральных косметических продуктах. Но именно с помощью этих веществ можно быстрее добиться желаемого результата для кожи.

Гиалуроновая кислота

Один из важнейших и эффективных ингредиентов косметики против старения также не является натуральным продуктом. Гиалуроновая кислота получается в лаборатории с помощью специальных бактерий. Она оказывает эффект, подобный действию биологической гиалуроновой кислоты. Однако она не попадает в нижние слои кожи.

О консервантах

Если есть склонность к аллергии, следует проявлять особую осторожность при использовании продуктов с надписью «без консервантов». В натуральной косметике их нередко заменяют спиртами или спиртосодержащими веществами, связанными с сахаром. Кроме того, есть также ароматизаторы, которые благодаря содержанию в них ароматических спиртов замедляют рост микробов и поэтому используются в качестве консервантов в натуральных продуктах. Но именно эти ароматизаторы могут вызвать сильную аллергию. В случае продуктов с пометкой «без консервантов» доля аллергенных отдушек часто намного выше.

Остается ли выбор между «природой» и «химией»?

Как это часто бывает в жизни, в косметике существует компромисс между «чистой природой» и «чистой химией», и он основан на продуктах с биоинженерными ингредиентами: они в основном производятся в лабораториях из натуральных активных ингредиентов с помощью клеточных культур. Так получают гиалуроновую кислоту. Изначально ее получали из петушиных гребней, а сейчас этот ингредиент выращивают в лабораториях с использованием бактериальной культуры.

Лабораторные продукты сохраняют природные ресурсы. Они отличаются постоянным качеством и имеют длительный срок хранения.
В конце концов, каждый покупатель должен сам решить, лучше или хуже натуральная косметика, и какие преимущества перевешивают недостатки. Это и будет баланс, который позволит бережно ухаживать за кожей и беречь ресурсы.

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