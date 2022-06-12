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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Как эффективно сушить одежду

Как эффективно сушить одежду

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pixels.com
Сегодня сушильные шкафы для одежды становятся все более популярными и востребованными агрегатами.

Сегодня сушильные шкафы для одежды становятся все более популярными и востребованными агрегатами. Это действительно крайне удобная вещь, полезная в многочисленных сферах применения, простая в эксплуатации.

Что собой представляет сушильный шкаф

Сушильный шкаф представляет собой установку, построенную на базу электрического нагрева всего того, что есть внутри. В данном шкафу поддерживается постоянная температура в периоде от 50 до 500 градусов. Такой шкаф часто может использоваться в медицинской отрасли, в фармацевтике или даже промышленности.

Благодаря нему тестируют различные образцы тех или иных веществ и товаров, содержат их в температурных условиях, отличных от окружающей среды. Благодаря таким шкафам удается получить много полезной информации, например, путем эмпирических данных понять, как будет вести себя вещество при изменении температуры на длительный срок.

Сушильный шкаф для одежды

Сушильный шкаф для одежды - это разновидность сушильных шкафов. Как можно понять уже из названия, в основном такой шкаф используется для того, чтобы эффективно просушить какую-либо одежду. С чисто визуальной точки зрения шкаф такого формата очень напоминает простой холодильник, только в отличие от него, он не охлаждает те вещи, которые внутри, а, напротив, нагревает их.

Сегодня на рынке имеется три основных вида сушильных шкафов:

  • Компактные, такие, которые, например, используются во многих детских садах;
  • Бытовые, которые часто применяются в тех квартирах, где нет балконов;
  • Промышленные, которые ставятся в прачечных, спортивных центрах, различных предприятиях, где нужно сушить большое количество одежды.

Благодаря сушильному шкафу можно эффективно в короткие сроки сушить одежду после стирки, одежду после дождя, можно освежить вещь, временно хранить ее в такой установке. Также во многих моделях предусмотрена и специальная функция парогенератора, с помощью которой можно очистить даже смятую вещь.

Аналогом сушильного шкафа выступает сушильная машина. Она уже похожа на стиральную машину, но только сушит вещь. Для многих такая установка будет неудобной именно из-за габаритов - например, отгладить вещь с помощью парогенератора не получится, поскольку небольшая высота машины предусматривает фактически сложение вещи для того, что она просто уместилась.

Приобрести сушильные шкафы можно в предприятии "ЗМК".

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